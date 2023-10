SNSD pokreće peticiju za opoziv gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića

Sutra u podne, Stranka nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i njeni koalicioni partneri kreću s inicijativom za opozivom gradonačelnika Banje Luke, Draška Stanivukovića. Inicijativa dolazi nakon rastućeg nezadovoljstva prema radu gradonačelnika, a optužbe sežu od zloupotrebe službenog položaja do selektivnog povećanja plaća i nedostatka transparentnosti.

Peticija od sutra u podne

Predsjednik Gradskog odbora SNSD, Vlado Đajić, istakao je da će građani imati priliku potpisati peticiju od sutra u podne.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke, suočava se s ozbiljnim optužbama, uključujući za zloupotrebu službenog položaja i selektivno povećanje plaća. Predsjednik Skupštine, Ljubo Ninković, podnio je krivičnu prijavu u kojoj je naveo imena 16 osoba bliskih gradonačelniku, za koje sumnja da su dobili neopravdano povećanje plaća. Stanivuković je, s druge strane, najavio linearno povećanje plaća za radnike Gradske uprave.

Brojne zvijezde na rođendanu Đajića

Istovremeno, Vlado Đajić je nedavno proslavio rođendan u prostorijama stranke sa poznatim folk zvijezdama Radom Manojlović, Milicom Pavlović i Jovanom Perišićem. Na pitanje novinara o izvoru sredstava za koncerte i optužbama da je Gradski odbor SNSD-a pretvoren u noćni klub, Đajić je odgovorio da su takva pitanja tendenciozna i maliciozna, te je istakao da su mnogi izvođači nastupali besplatno, a sve se finansira od brojnih donatora.

Potpredsjednik Skupštine Grada Banjaluka, Saša Ćudić, odbornik US, Neven Stanić, Socijalističke partije, Nikola Vukčević, te Boran Bosančić iz Demosa, izrazili su spremnost da podrže ideju SNSD-a o opozivu gradonačelnika. Prema najavama, očekuje se da bi se cijeli proces mogao odvijati do kraja 2023. godine, do 31. decembra.