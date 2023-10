Vulić nakon otkazivanja sjednice: "Puno babica, kilava dječica"

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj se trebala dati saglasnost na nekoliko važnih sporazuma je otkazana.

Sjednica je otkazana jer nije bilo saglasnosti o dnevnom redu. Trojka uz podršku SDA nije željela glasati za projekt u RS nakon što je SNSD bespotrebno odbio uvesti privilegije za porodilje u institucijama.

"Ne mogu nas tako ucjenjivati"

Poslanica SNSD-a Sanja Vulić navela je razloge zbog kojih je osma hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine odgođena. Kako kaže, SNSD je tražio da se uradi ono što je praksa godinama, da se objedine svi sporazumi u jednu tačku i tako glasa za njih. No, nisu dobili saglasnost koalicionih partnera.



- Mi iz SNSD-a smo konkretno tražili da se svi sporazumi koji su za ratifikaciju objedine i istovremeno glasa, to je praksa već godinama. Ali stav kolega Zvizdića i Kojovića je bio suprotan. Kada smo insistirali da kažu zašto, Kojović je rekao da ne mogu podržati tačku tri, jer je na čelu institucije koja treba da provede sporazum (Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke) osoba pod sankcijama. Pitala sam koja osoba, rekao je ministar Šeranić. Kada sam ga informisala s provjerenim informacijama da je za to zadužen Milenko Dulić iz Ministrastva zdravlja RS i da su sami finansijeri pristali da on bude zadužen za realizaciju projekta, onda je rekao da je, zapravo, pravi razlog zašto nisu za objedinjavanje sporazuma činjenica da zakon o radu i institucijama BiH nije dobio podršku delegata u Domu naroda. Rekla sam da nas ne mogu tako ucjenjivati jer smo mi iz Predstvničkog doma jasnu podršku dali - navela je Vulić.

Igra politike

Kaže da su potom napravili pauzu i shvatili da “neće pristati na ucjene”.

- Ovo je igra politike, nisu koalicioni dogovori i konkretni stavovi. Ja razumijem da postoji opravdana ljutnja jer zakonsko rješenje nije dobilo podršku i to je nešto što može da se popravi, ali ako ovakav višemilionski projekt propadne, nema popravke. Ovo nije ozbiljno političko ponašanje. Ne mogu reći da je kriza u koaliciji, ali naši pratneri kolege iz Trojke moraju malo više između sebe da razgovaraju jer, prema staroj narodnoj "puno babica, kilava dječica", bojim se da nigdje nećemo stići - dodala je Vulić.