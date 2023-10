Višković: Rusija ne odustaje od zapadnog Balkana

Premijer RS Radovan Višković izjavio je danas da je na plenarnoj sjednici šeste Ruske sedmice energetike čuo da Rusija neće odustati od saradnje sa prijateljskim zemaljama, među kojima je i Republika Srpska.

- Interes RS je da i ubudućem periodu dobijemo što povoljnije energente za našu privredu i stanovništvo - istakao je Višković.

Višković je rekao da ga je tokom govora ruskog predsjednika Vladimira Putina ohrabrilo to što nije dobio naznake da Rusija odustaje od prostora zapadnog Balkana gdje su Srbija, Mađarska i BiH, prenosi BN TV.

On je dodao da je iz Putinovog izlaganja, što će potvrditi i sastanci narednih dana, shvatio da Rusija nikako ne odustaje od ovog prostora, pogotovo prijateljskih zemalja, a to su one zemlje koje nisu podržale uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji.