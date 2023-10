Konaković otvorio sajam "Dani jabuke" u Goraždu

U Goraždu je danas počela 19. privredno-kulturna manifestacija "Dani jabuke“. Sajam čiji je cilj promocija Goražda kao voćarskog kraja, ove godine okupio je 80-ak izlagača iz BiH i zemalja regiona.

U prisustvu brojnih predstavnika svih nivoa vlasti te gostiju iz zemalja regiona, sajam je otvorio ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković koji je, između ostalog, ukazao na važnost poljoprivredne proizvodnje te potrebu njenog unapređenja.

Važnost domaće proizvodnje i poljoprivrede

- Nevolje poput Covida su nas naučile ili bar djelimično probudile da bismo trebali shvatiti koliko je važna domaća proizvodnja i poljoprivreda, a nažalost u bilo kojem dijelu poljoprivrede nismo se razvili u dovoljnom obimu da barem sami sebe možemo hraniti, a i danas smo čuli koliko je tu potencijala. Pred nama je jedan važan evropski proces u kojem bismo do kraja ove godine, ja sam u to ubijeđen, optimista sam, trebali značajno iskoračiti prema jedinstvenom tržištu EU, a to tržište će biti posljedica politika koje nisu lagane, koje su kompromisi, koje su teški dijalozi i teške odluke donesene u vladama i parlamentima, ali one nude mogućnost za daljnji razvoj, konkretno danas govorimo o poljoprivredi, ali i drugih grana privrede - kazao je Konaković.

Naglasio je da će se time otvoriti prostor i za male i za velike proizvođače, da iskorače s prostora BiH i plasiraju svoje proizvode u bliže i u daljnje susjedstvo.

- Da bi se to desilo, iza takvog koncepta snažno mora stajati država BiH, sve njene institucije i Federalna i kantonalne vlade i ja sam danas ovdje da poručim da tu obavezu shvatamo i da je jasno prihvatamo. Bit ćemo podrška da se naša poljoprivreda, pa i konkretno proizvodnja jabuke u Goraždu ali i druge vrste voća, podignu na viši nivo. Na nama političarima stoji obaveza da vam snažno pomognemo i da naš narod adekvatno prije svega nahranimo, a da onda i domaći poljoprivrednici i privrednci od toga imaju direktnu ekonomsku korist - poručio je ministar Konaković.

Najbolja rješenja

Na potrebu snažnijeg razvoja domaće poljoprivredne proizvodnje ukazao je i generalni sekretar Vanjskotrgovinske komore BiH Nihad Bajramović koji je prezentirao podatke o vanjskotrgovinskog razmjeni BiH u oblasti poljoprivredno-prehrambene industrije uz napomenu da BiH ima jako veliki potencijal za razvoj ove oblasti.

- U prvih šest mjeseci ove godine u obimu razmjene u poljoprivredno-prehrambenoj industriji imali smo dvije milijarde i sedamsto miliona, od čega smo izvezli nepunih 511 miliona, a uvezli jednu frapantnu brojku, a to je dvije milijarde i dvjesto miliona prozvoda iz poljoprivredno-prehrambenog sektora. To govori da imamo jako puno toga za proizvesti odnosno da smo ovisni o uvozu. Stoga smatramo da je neophodno da s našom vlašću i privrednicima dođemo do najboljih rješenja kako bi podsticali našu poljoprivredu i proizvodnju. Prošle godine smo imali uvoz jabuke u iznosu od 10 miliona i 600 hiljada, a izvezli 7.800.000 tako da u svim segmentima imamo mogućnost da napredujemo i bar da pokrijemo potrebe naših građana odnosno naše države i zato apel da zajedno zaštitimo sebe i uvedemo standarde da nam se ne uvozi sve i svašta i da politike proizvodnje stavimo u prvi plan - kazao je Bajramović.

Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr Muhamed Brka naglasio je da je Goražde kolijevka voćarstva u BiH.

- Ove godine se puni 107 godina organizovanog uzgoja jabuke na ovom prostoru. Dakle, 1906. godine u Goraždu je napravljen prvi rasadnik voća u BiH, što kazuje da se u to vrijeme znanje širilo s ovih prostora na područje čitave tadašnje države. Stoga Goražde predstavlja kolijevku voćarstva u našoj zemlji. BPK i Goražde je brend u kontekstu postojećih autohtonih voćnih vrsta, kao i pogodnosti za uzgoj voća, u odnosu na neka druga područja u BiH - naveo je je on.

Dodao je da, s druge strane, zabrinjava činjenica da je u BPK Goražde 3.991 hektar neobrađenog zemljišta koje bi, kako je kazao, moralo i trebalo biti u svojoj funkciji proizvodnje hrane.

Podizanje nivoa znanja

- U ovom kantonu je pod voćnjacima oko 1.074 hektara, to je 6,12 procenata učešća u poljoprivredi, što je više nego na nivou FBiH kada govorimo o učešću voćarstva u poljoprivredi. Voćarstvo je jedna od najakumulativnijih poljoprivrednih grana sa 20 do 30 puta većom vrijednosti po hektaru, nego proizvodnja pšenice i kukuruza, a zapošljava po jedinici površine 20 puta više radnika. Nažalost, danas je stanje proizvodnje jabuke u BiH tako da za proizvodnju 1.000 tona jabuke treba biti angažovano 278 do 315 hektar i to je deset do jedanaest puta više nego u razvijenim zemljama Evrope ili SAD-u. Zato je neophodno podizanje nivoa znanja i kompetencija za razvoj poljoprivrede i turizma kroz saradnju naučno-istraživačih ustanova i voćarske industrije - kazao je Brka.

Predsjednik Organizacionog odbora manifestacije "Dani jabuke“ Mirsad Hubanić istakao je kako je zadovoljan činjenicom da sajam već 19 godina na obalama Drine okuplja ljude iz oblasti agrara te doprinosi povezivanju poljoprivrednih proizvođača iz cijelog regiona

- Sretni smo što smo uspjeli trasirati put saradnje među ljudima koji je prevazišao i granice naše države. Naravno, na tom zadatku nismo ostali bez podrške svih nivoa vlasti kao ni naših privrednih subjekata. Zato smo sretni što možemo reći kako su Dani jabuke projekt koji ima i širu društvenu podršku, na čemu smo neizmjerno zahvalni. I ove godine trudili smo se da ova manifestacija bude organizovana na način kojim bi zadovoljili sve kriterije sajamskog okupljanja u kojem bi svako od zainteresovanih, počev od posjetilaca preko izlagača do stručnjaka iz oblasti agrara, može pronaći nešto za sebe - kazao je Hubanić.

Dobrodošlicu gostima, izlagačima i posjetiocima sajma poželjeli su i premijer BPK Edin Žulov i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.

Pored izložbeno-prodajnog dijela, sajam će i ove godine, između ostalog, obilovati stručnim predavanjima, spremanjem i degustacijom poslastica od jabuke, te kvizom znanja za učenike srednjih poljoprivrednih škola iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Sjeverne Makedonije.