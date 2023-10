FHMZ: Danas oblačno, najviša dnevna temperatura do 21 stepen

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka. Novo naoblačenje sa jugozapada u večernjim satima. Vjetar uglavnom slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Prijepodne u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen.

U Sarajevu djelomično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka oko 13 stepeni.

Narednih dana moguća kiša

U utorak u Bosni i Hercegovini djelomično vedro. Sredinom dana malo kiše može pasti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni.

U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. U večernjim satima i tokom noći na četvrtak lokalno u Bosni može pasti malo kiše. Vjetar slab većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Ugodnije u odnosu na drugi dan vikenda. Djelimično stabilnije vrijeme povoljno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Obzirom da će biti osjetno hladnije, naročito u jutarnjim satima, neophodno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Sa noćnim satima, usljed blizine promjene, moguće su reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, nervoze, nesanice.