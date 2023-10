Premijer KS u ostavci o rekonstrukciji Vlade: Dosta stvari je bilo usporeno, s novom Vladom očekujem i novu energiju

Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo u ostavci za FTV je govorio zašto je baš sada podnio ostavku? Je li nova većina sigurna? Kada će Kanton Sarajevo dobiti novu Vladu? Hoće li ponovno biti imenovan za mandatara? Kako odgovara na optužbe da procesima u kantonu upravljaju čelnici Trojke? Kakvi su odnosi unutar sarajevske Trojke?

Tri rješenja

- Suštinski tri su potencijalna rješenja bila, ali je jedno odmah na startu otpalo. Onda je ostalo rješenje da ja dam ostavku ili da smijenim ministre. Ocijenio sam da je ovaj način mnogo brži i čišći. Trebalo je malo više vremena da se dogovore unutarpolitički dogovori.

Ja bih volio da se to prije dogovorilo, ali se odgovor desio tek prije dvije sedmice i počeli smo sa procesom rekonstrukcije vlade. Ja bih rad Vlade ocijenio sa jednom vrlo dobro ocjenom. Dosta tu prostora ima da se unaprijedi, a da nismo imali kočenja kroz Skupštinu KS, mislim da bi ocjena bila i odlična. Šest mjeseci je jako kratak period. Dosta stvari je bilo usporeno. Očekujem sa novom Vladom i novu energiju.

Očekujem da će ove stvari koje su u ladicama biti iznesene. U ovom trenutku 21 ruka je za ovu novu vladu. Skupština KS je zakazana 25. ovog mjeseca. Ja sebi okvirno stavljam da će se u narednih mjesec to sve završiti - rekao je.

Kada je u pitanju Pokret za nove generacije kazao je kako u ovom trenutku njih klub broji dva zastupnika.

- Usaglasili smo programe. Prije šest mjeseci nije bilo dogovora, sada postoji. Ja službeno nisam dobiti niti jedno ime. Neslužbeno će to biti da će Almira Bečarevića najvjerovatnije zamijeniti Zeničanin Bojan Bošnjak. SDP diktira cjelokupnu priču sto se tiče Ministarstva zdravstva. Još te neke stvari nisu poznate.

Ovo ja govorim na nivou neformalnih procesa, onog trenutka kada 25. krene procedura i krene imenovanje nove Vlade, to će biti transparentno objavljeno. Gosp. Bošnjak ima prebivalište u KS, on jeste u jednom periodu bio ministar u ZDK-u prije 10-ak ili 15 godina. Ima ozbiljan CV i mislim da će nam pomoći u radu KS. Što se mene tiče, postoji politički dogovor koji potvrđuje mene za novog-starog mandatara te Vlade, podršku Trojke imam – rekao je Uk.

Za trojku je kazao da je to jedna hipoteka koja prati ovu Vladu već dvije-tri godine.

- Ja bih volio da se to tako dešava jer je mnogo lakše kada predsjednici stranaka presijecaju. Međutim, to nije slučaj u KS. Visoki stepen autonomije postoji kao i na operativnim stvarima. U proteklih šest mjeseci nisam dobio poziv od Trojke da se nešto mora uraditi unutar Kantona Sarajevo. Iako bi to tako bilo mnogo lakše – istakao je Uk.

Formiranje vlasti

- Ured za borbu protiv korupcije i uređenje kvaliteta rade svoje poslove, komuniciraju sa Tužilaštvo. Ja uvijek apelujem da se sve što prije šalje u Tužilaštvo jer želim da postoji nulti stepen kriminaliteta u Vladi KS. U Skupštini KS 23 zastupnika koji su izglasali ovu Vladu je sada ne podržavaju. Novih 21 zastupnika želi rekonstrukciju Vlade.

To se suština te priče. Sada ako neko govori da je to zbog korupcije, zbog lošeg vremena ili zbog nečeg drugog, to nije istina. Apsolutno nije istina da je naš cilj da se SDA izbaci, sve funkcioniše na osnovu programa. Mi smo dogovorili programe i vodimo se po njima. Rezultati nas, itekako, ohrabruju.

Pred građane našeg kantona, Federacije, ali čitave BiH ćemo izaći i pokazati šta smo uradili. Građani neka odluče je li to bolje nego prije 4 godine. Što se tiče sastanka koalicije na državnom nivou, Naša stranka rijetko pravi uvjete.

Dosta toga je dobrog urađeno na nivou Vijeća ministara. Blokada postoji u najavi. Svakih 20-ak dana se održavaju pregovori koalicije. Ono što će naša delagacija uraditi jeste inzistiranje da se zakoni stave na dnevni red - rekao je za kraj Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo u ostavci.