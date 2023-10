Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Admira Suljagića, direktora Sekretarijata VSTV-a

Državno tužilaštvo formiralo je predmet protiv direktora Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Admira Suljagića, nakon što je predsjednik ove pravosudne institucije Tužilaštvu poslao informaciju o medijskim izvještajima u kojima se navodi da je Suljagić pogodovao osuđenicima te uticao na imenovanja sudija.

Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine za Detektor su potvrdili da su formirali predmet i dodijelili ga u rad tužitelju koji će provjeriti navode iz podneska predsjednika Vijeća.

Objavljena prepiska

Portal Istraga je krajem septembra objavio prepisku za koju su naveli da je autor Admir Suljagić s jednim od uhapšenih u akciji “Rudnik“ Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) iz koje se može vidjeti pogodovanje, odnosno usluge za osobe koje su izdržavale kaznu zatvora u Orašju. Suljagić je, kako je objavio portal Istraga, posredovao u imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija.

U razgovoru za Detektor, Lagumdžija je potvrdio da je informaciju o objavama portala Istraga dostavio Državnom tužilaštvu.

- Ako ima nešto, moja teza je da institucije sistema to trebaju ispitati i dati odgovor. Uvijek kad se dobije informacija, čak i kad bude neki članak u novinama, oni to prate i do njih dopre glas, pa se otvara predmet. To je sad na njima, ja sam svoj dio uradio - kaže Lagumdžija.

Opstrukcije direktora

Detektor nije mogao dobiti komentar Suljagića, na broj telefona Sekretarijata VSTV-a niko se nije javljao.

Ranije je Biljana Simeunović podnijela ostavku na poziciju potpredsjednice VSTV-a, što je obrazložila opstrukcijama direktora i Sekretarijata Vijeća, te nedostatka komunikacije kojom joj je onemogućno obavljanje poslova predviđenih Zakonom o VSTV-u.

- Vezano za Sekretarijat, bilo je vrlo neugodnih situacija. Moj posao je ono za što me vi ovlastite, i to piše u Zakonu, međutim, tu je postojao veliki otpor. Neću da preuzmem na sebe odgovornost za nešto što ne mogu da obavljam, ne mogu vršiti nadzor nad Sekretarijatom jer to direktor ne odobrova - kazala je Simeunović tada kratko u obrazloženju članovima Vijeća.