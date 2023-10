Advokat Rusmir Karkin za "Avaz": Dodikovo sjedenje na stolici je nepoštovanje Suda

U Sudu BiH danas je održano ročište na kojem su se Milorad Dodik i Miloš Lukić trebali izjasniti o krivici, ali su obojica izjavili da na razumiju optužnicu, pa je umjesto njih sutkinja Jasmina Ćosić – Dedović konstatirala da se ne osjećaju krivim. Uz samo izjašnjenje o krivici i bezuspješan pokušaj da i u Sudu BiH drži već poznate monologe pažnju je privuklo i Dodikovo nepoštivanje Suda, jer za razliku od drugookrivljenog i advokata, prilikom obraćanja nije želio ustati jer su ga navodno boljela leđa. Samo par sati kasnije, tokom press konferencije u Istočnom Sarajevu, stajao je mnogo duže nego što je to trebao raditi u Sudu BiH.



Bit će zanimljivo hoće li Dodika i na glavnom pretresu „boljeti leđa“, a o sudskoj praksi u ovakvim slučajevima za „Avaz“ govori sarajevski advokat Rusmir Karkin.

- To je očigledno nepoštivanje Suda, ali sudija je „šef sale“. On pazi da se stranke u postupku pridržavaju pravila, da ne ponižavaju Sud, druge stranke, svjedoke i tako dalje. Njegovo sjedenje na stolici je nepoštivanje Suda i za to može i treba biti kažnjen. On je visoki dužnosnik BiH i, bez obzira na njegove lične stavove, ne može na taj način iskazivati svoje nepoštovanje prema jednoj instituciji – kaže Karkin.

On navodi primjer u kojem je sudija postupio na drugačiji način. Radi se o suđenju članovima selefijske zajednice od prije desetak godina.

- Dešava se da se njih 11, sa nas 11 advokata, nalazi u sudnici. Ulazi sudija, mi advokati ustajemo, a oni svi sjede. Sudija ulazi i kaže da će ponovo izaći iz sudnice i vratiti se za minut, a ako ne budu ustali i time pokazali poštovanje Sudu, snosit će teške konsekvence. Razgovarao sam sa prvoosumnjičenim, koji je vođa te grupe, objasnio mu i upozorio ga na posljedice. Sudija ulazi, oni su svi ustali, korektno odgovarali na pitanja ... Dakle, sudija može dozvoliti optuženom da sjedi, ali kad ulazi ili izlazi iz sudnice stranke moraju ustati iz poštovanja prema Sudu. To ne stoji u zakonu, ali u pitanju su kućno vaspitanje i osnovni ljudski maniri – naglašava Karkin.