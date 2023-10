Šta se krije iza priče o podmlađivanju stranke: Sebijino instaliranje miljenika, pa preuzimanje SDA

Drugi po broju glasova među članovima GO SDA iz Kantona Sarajevo je mladi Kerim Balić. On se nastoji predstaviti kao mladi privrednik, a jedina njegova referenca u SDA je to da zajedno sa Sebijom gleda utakmice FK Željezničar. Prema informacijama „Avaza“, njega Izetbegović vidi kao budućeg načelnika Novog Sarajeva.

Treći projekt Sebije je mladi Bekir Rovčanin. On je bivši član Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, koji već godinama izgleda kao regrutni centar za članstvo u SDA. Osim toga, on je bio i student Medicinskog fakulteta, gdje mu je Izetbegović bila profesorica, a sada je uposlenik KCUS-a, kojim još upravlja „prva dama“.

Potpuna kontrola

Tu su i bivši savjetnik Bakira Izetbegovića i kandidat za načelnika Starog Grada Dženan Selimbegović, kao i bivši direktor “BH Telecoma” Sedin Kahriman i predsjednik KO SDA KS, koji je obnašao stranačku funkciju dok je bio direktor javnog preduzeća, iako to nije smio. Kada se tome doda i odani kadar iz Trnova Ibro Berilo, jasno je da su svi pod kontrolom ili Bakira ili Sebije Izetbegović.

Interesantno je i to da je prijateljica Sebije Izetbegović Jasmina Biščević-Tokić ostala bez funkcije potpredsjednice, no sada je postalo očito i zbog čega je to tako.

Ona bi trebala preuzeti Kantonalni odbor SDA KS te tako biti nagrađena za to što je ostala bez funkcije potpredsjednice, a kao predsjednica te organizacije automatski postaje i članica Glavnog odbora.

Iako je Sebija Izetbegović odbila kandidaturu za Glavni odbor SDA, izvjesno je da će preko drugih kadrova voditi glavnu riječ. Kada se mladim kadrovima Sebije u Glavnom odboru SDA doda i Haris Zahiragić, vjerovatno i najveći projekt bračnog para, zbog kojeg je Šefik Džaferović ostao bez potpredsjedničke funkcije, izvjesno je da se iza priče o podmlađivanju stranke krije pripremanje terena da Sebija Izetbegović preuzme vođenje SDA.