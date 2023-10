Smanjuju zasijane površine ili odustaju od proizvodnje: Hrana sve skuplja, a domaća proizvodnja na koljenima

Godinama već svjedočimo stalnim poskupljenjima hrane, u svakoj krizi ukazujemo na značaj domaće proizvodnje, ali sva obećanja i programi vlasti padaju u vodu zbog činjenice da poljoprivrednici u BiH i ove jeseni smanjuju površine zasijane pšenicom i drugim kulturama.

Neophodna pomoć

- S ovakvom cijenom repromaterijala, ali i trenutnom tržišnom cijenom pšenice, ali i kukuruza i mesa, nema tu matematike. Narod se jednostavno hvata za glavu, ljudi odustaju od proizvodnje, a žalosna je to slika da ostanemo bez hljeba. Pogotovo u situaciji kad ne možemo da proizvedemo ni 30 posto hrane za potrebe BiH. Imam osjećaj da hoće da nas unište i to je to - kaže Savo Bakajlić, predsjednik Asocijacije poljoprivrednih udruženja BiH.

Bez pomoći države opstanak je nemoguć, pa će domaća poljoprivredna proizvodnja u narednim godinama biti u potpunosti ugašena, dodaje on.

U okviru jesenje sjetve bit će zasijano dosta manje površina, potvrđuje i predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžad Bićo.

Nema poticaja

- Zbog vremenskih uvjeta i poplava u pojedinim dijelovima države ovogodišnji rod je umanjen za više od 50 posto, a sjetva je bila skupa. Onda smo imali prenisku otkupnu cijenu od 30 do 40 feninga po kilogramu pšenice, a to ne može pokriti ni troškove sjetve. Da sve bude gore, ima ljudi koji još nisu dobili ni redovne poticaje za proizvodnju hljebnih žita, a o pomoći koja je obećana proljetos da i ne govorimo. Bila su najavljena 2,5 miliona KM za proizvođače pšenice u Posavini, ali ni do danas ništa nije isplaćeno, a ljudi su već finansijski iscrpljeni - ističe Bićo.

Sve će se uvoziti

Kako je rekao Bakajlić, uskoro ćemo uvoziti sve.

- Tu je pitanje i kvaliteta, i porijekla, pa ćemo imati situacije kao i u slučaju svinjske kuge, gdje je uvoženo svašta, a niko to nije ni kontrolisao. Naroda je sve manje, radna snaga je otišla, sela su poluprazna, svi moramo razmisliti kuda ovo vodi. Mislim da, ko ne bude imao hranu i vodu, taj neće imati ništa - ističe Bakajlić.