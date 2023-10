Oglasili se iz ViK-a povodom Kapidžićevih navoda: "Dezavuiše i uznemirava javnost"

Preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo reagovalo je na istupe zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Faruka Kapidžića (SDA) koji je na sjednici 18. oktobra komentirao stanje vodovodne mreže te ga povezao sa zdravstvenim stanjem građana u Sarajevu.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti.

- Zastupnik Kapidžić po struci je arhitekta a tvrdnje i zaključci se odnose na oblasti kvaliteta vode i zdravstva te smatramo da nije kompetentan da iznosi tvrdnje o tome i da na taj način dezavuiše i uznemirava javnost.

Neutemeljene tvrdnje

Cijenimo dobru namjeru zastupnika da promoviše potrebu rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u cilju poboljšanja funkcionisanja sistema javnog vodosnabdijevanja i odvodnje ali skrećemo pažnju da pri tome nije prihvatljivo iznositi tvrdnje koje nisu utemeljene na konkretnim i zvanično potvrđenim podacima naročito kada su u pitanju vrlo osjetljive teme kao što je povezivanje kvaliteta vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u Sarajevu sa povećanjem broja slučajeva karcinoma debelog crijeva.

Zastupnik Kapidžić iznosi podatak da je prema izvještaju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj slučajeva karcinoma debelog crijeva u Kantonu Sarajevo u periodu od 2010. do 2020. povećan za više od 40 posto i zatim navodi da je čitao studiju prema kojoj se u više od 80 posto slučajeva karcinom debelog crijeva dobija od bakterije koja se nalazi isključivo u ljudskom izmetu i da se nama u Kantonu Sarajevo to dešava zbog lošeg stanja vodovodne i kanalizacione mreže.

Ne želimo da ulazimo u domen zdravstva, ali smatramo da je neozbiljno na Skupštini KS iznositi tako ozbiljne tvrdnje o uzroku povećanja broja karcinoma debelog crijeva na osnovu samo jedne pročitane studije i to iz oblasti koja nije u domenu stručnosti zastupnika Kapidžića. Pitanje uzroka pojave karcinoma je veoma kompleksno i zavisi od velikog broja faktora, a interpretaciju studija iz te oblasti trebamo prepustiti kompetentnim i stručnim osobama.

Kontrola ispravnosti vode

Kontrola zdravstvene ispravnost vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo vrši se svaki dan pri čemu se u Laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo vrše fizičko-hemijske i mikrobiološke analize uključujući i analize bakterija koje potiču iz ljudskog izmeta (fekalija).

Sve izvršene analize potvrđuju da je voda u sistemu javnog vodosnabdijevanja zdravstveno ispravna, odnosno u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, te da ne sadrži bakterije fekalnog porijekla. Ispravnost vode se provjerava na izvorištima i na krajnjim tačkama vodovodnog sistema (kod potrošača) uključujući i slučajeve nakon prekida vodosnabdijevanja. Vrlo kratko nakon uspostavljanja vodosnabdijevanja a nakon prekida u vodosnabdijevanju, voda može biti mutna ili obojena žuto-smeđe i to kao posljedica povlačenja vode iz slijepih krakova (instalacija koje nisu u redovnoj upotrebi i u kojima je došlo do korozije). Do te pojave dolazi svugdje u svijetu i opća je preporuka da se nakon svakog prekida u vodosnabdijevanju kratkotrajno isperu unutrašnje instalacije dok na česmu ne dođe bistra vode iz glavnog cjevovoda što se može procijeniti i na osnovu toga što je ta voda primjetno hladnija od vode u unutrašnjim instalacijama.

Mikrobiološka kontaminacija

Ukoliko bi nakon prekida u vodosnabdijevanju došlo do uvlačenja kanalizacione vode u vodovodni sistem, kao što tvrdi zastupnik Kapidžić, ne bi bilo dovoljno ni višednevno ispiranje da se ukloni mikrobiološka kontaminacija instalacija tako da bi uzorci vode bili duže vrijeme neispravni prema mikrobiološkim parametrima. Da to nije slučaj potvrđuju izvještaji o ispitivanju vode laboratorije “Vodovoda i kanalizacije” kao i laboratorija koje su vršile analize po zahtjevu ViK-a – Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i “Euro Inspekt” d.o.o. Sarajevo.

Ovom prilikom naglašavamo da je u proteklih nekoliko godina na sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo više puta spominjano da je voda u Sarajevu zagađena, da nije ispravna jer sadrži teške metale i slično i to bez ikakvih konkretnih nalaza.

Ovakvi neargumentovani navodi dovode do obmanjivanja javnosti i unose nemir kod građana. Ponavljamo da je voda iz sistema KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo stabilnog kvaliteta i zdravstveno ispravna već duži niz godina - navode iz ViK-a u saopćenju.

Šta je rekao Kapidžić

Podsjećamo, u osvrtu na stanje u Vodovodu i kanalizaciji, Kapidžić je na sjednici izjavio kako aktuelna situacija direktno ugrožava zdravlje ljudi.

- Dok sam bio ministar, vidio sam izvještaje zašto se u zadnjih 10 godina rak debelog crijeva kod ljudi u KS povećao za otprilike 40 posto. Kada sam vidio da se rak debelog crijeva dobiva u 80 i nešto posto slučajeva od bakterija koja se nalazi u ljudskom izmetu, onda sam shvatio da se to dešava nama sada zbog lošeg stanja vodovoda i kanalizacije - rekao je Kapidžić.