Bakira Hasečić po povratku iz Njujorka: 172 ratna zločinca u bjekstvu, novih optužnica sve manje

Godinama se govori “da se nikome i nikada ne ponovi”, to pretežno govore žrtve, članovi porodica ubijenih, ali iz medija i danas gledamo da se to dešava svaki dan u svijetu, kazala je za “Avaz” predsjednica Udruženja "Žena – žrtva rata" Bakira Hasečić po povratku iz Njujorka. To je bio osnovni motiv zbog kojeg je prihvatila poziv i obratila se sudionicima Arria – formula sastanka Vijeća sigurnosti UN-a, koji su organizirali SAD, Velika Britanija i Albanija, a koji je bio posvećen sprečavanju i reagiranju na seksualno nasilje povezano sa sukobom.



Mrtvo slovo na papiru

Hasečić je podsjetila na dugogodišnju borbu udruženja da razbije šutnju o stravičnim zločinima, pruže podršku preživjelima žrtvama ratnog silovanja, pomogne utvrđivanju istine i uspostavljanju pravde za žrtve, te doprinese savladavanju prošlosti i unapređenju ljudskih prava žena žrtava rata i njihovih porodica.

- Svako naše "ne smije se ponoviti" ostane mrtvo slovo na papiru. Ukazala sam na probleme u BiH, da se veliki broj ratnih zločinaca, nakon saslušanja, podizanja optužnice, kad počne postupak ili se izrekne prvostepena presuda, nađe u bjekstvu, a 172 ih je u bjekstvu, koji su našli utočište u Srbiji i Hrvatskoj. Međutim, ne postoji politička volja od Srbije i Hrvatske da ih izruče, iako imaju INTERPOL-ove potjernice. To znači da čak ni oni koji su presuđeni nikad neće biti ni kažnjeni – kaže Hasečić.

Upozorava da se u posljednjih pet godina pred Sudom BiH podiže sve manje optužnica za krivična djela ratnog zločina, da 32 tužitelja koji rade na ovim predmetima godišnje podigne 20 – 25 optužnica, te se iz tih podataka može zaključiti da postoje i tužitelji bez ijedne optužnice.

Teška saradnja u regionu

- Mislim da pravosuđe BiH nikad nije bilo u težoj situaciji. Do sada je funkcionisalo, ali sada smo u fazi kad imamo najgore rezultate u procesuiranju ratnih zločina. Teška je saradnja i u regionu, iako imamo potpisane ugovore. Kod Okružnih sudova i tužilaštava optuženi se stalno oslobađaju, što jako loše utječe na nas. Žrtve i svjedoci umiru, pa se u posljednje vrijeme više čitaju izjave umrlih svjedoka i žrtava, nego što svjedoče živi svjedoci – ističe Hasečić.

Na sjednici u Njujorku ona je iznijela podatke da je do danas u BiH pravosnažno okončano gotovo 700 predmeta ratnih zločina protiv blizu 1.000 osoba. Otprilike 30 presuda pred Sudom BiH izrečeno je za ratni zločin silovanja, a više od 50 za krivična djela koja uključuju i seksualno zlostavljanje.