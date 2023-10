Oglasio se MUP KS o nesreći kod Narodnog pozorišta: Objavili detalje

U Sarajevu je sinoć došlo do saobraćajne nesreće u blizini Narodnog pozorišta Sarajevo. Tom prilikom jedna osoba je smrtno stradala. O nesreći se danas oglasio MUP Kantona Sarajevo.

- Dana 20.10.2023. godine oko 17:30 sati na kolovozu ulice Obala Kulina bana do broja 10 Centar Sarajevo došlo je do saobraćajne nezgode, kojom prilikom je došlo do udara putničkog motornog vozila marke VW model Golf VII, kojim je upravljao K. M., rođen 1967. godine, iz llidže u parkirana putnička motorna vozila marke AUDI model A4, marke TOYOTA model AURIS, marke VW model GOLF i marke VW model POLO.