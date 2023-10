Politički analitičar iz Zagreba Denis Avdagić za "Avaz": Priliku za korak naprijed BiH mora odmah iskoristiti

Maksimalna podrška evropskom putu BiH i vijest da Hrvatska do 2028. godine ipak neće odlagati radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, vijesti su koje su obilježile posjetu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića našoj zemlji.



Male zemlje

- Plenković stalno nastoji igrati ulogu osobe na koju se BiH može osloniti. Možemo reći da je svojevrsni lobista i da traži načine kako uspostaviti bolje odnose, ne samo s Hrvatima već sa svim političkim akterima u BiH. Ne treba zaboraviti da je on bio jako otvoren i prema Izetbegoviću, ali ta relacija odnosa nije prošla i sada te odnose pokušava graditi s postojećom vladajućom strukturom. Mislim da to treba iskoristiti, jer to je osoba koja u okvirima EU itekako može biti od pomoći - kaže za „Avaz“ politički analitičar iz Zagreba Denis Avdagić.

Dodaje da je tendencija svih zemalja Balkana da prijatelje traže u velikim i utjecajnim državama, ali se i na primjeru Hrvatske na njenom putu ka EU pokazalo da podrška na koju treba računati dolazi od prijatelja, manjih zemalja koje su joj bliže i bliskije. Avdagića smo pitali koliko trenutna politika Hrvatske utječe i na stavove HDZ-a BiH i njegovo udaljavanje od Milorada Dodika.

- Dodik ima prijatelja u Zagrebu, ali to nije Andrej Plenković. Pozicije Plenkovića su potpuno jasne u kontekstu EU i NATO-u i s njim ne možete sarađivati ako imate drugačije stavove o dvije ključne organizacije za stabilnost, sigurnost i prosperitet. Mislim da HDZ ima proevropsku politiku - ističe Avdagić.

Dobre šanse

Dodaje da su promjene stavova i odnosa počele s američkim sankcijama, primjer kako završava oružana pobuna viđen na Kosovu, pa Dodik u svojim rukama, osim vlastite, drži i sudbinu entiteta RS.

- Vjerujem da su šanse BiH za otvaranje pregovora dobre, ali znate i sami realnost. Svaku priliku za korak naprijed BiH mora iskoristiti sad i odmah, a u kontekstu pritisaka u Briselu mora koristiti Zagreb i premijera Plenkovića - naglašava Denis Avdagić.

Trgovska gora

Kada je o Trgovskoj gori riječ, Avdagić kaže da Hrvatska nema alternativu, jer Slovenija ne želi zadržati radioaktivni otpad na području gdje se nalazi nuklearka Krško.

- Mislim da se stvari pomjeraju, ali treba vremena, jer se radi o velikim sredstvima, a pitanje je i ko će dobivati reparacije zato što se nalazi u blizini takvog skladišta. Za odlaganje je trebalo ispregovarati, Hrvatska je to morala „odraditi“ sa Slovenijom - komentira Avdagić.