Preminuo Francis Bueb

Francis Bueb, osnivač ratne "Pariz-Sarajevo" knjižare-galerije te francuskog kulturnog centra "Andre Malarux", preminuo je danas u 61. godini.

Bueb je 2010. godine dobio priznanje počasnog građanina Sarajeva i tom prilikom je kazao da Sarajevo ostaje u srcu Evrope i da će Sarajevo preživjeti, živjeti i poraziti snage dezintegracije, kao što je preživjelo i opsadu.



Bueb je 1994. godine pokrenuo incijativu za otvaranje knjižare-galerija “Pariz-Sarajevo”, koja je i otvorena u septembru te godine.

Kao urednik, zajedno s kolegama iz Francuske, uključio se u različite aktivnosti podrške i solidarnosti s intelektualcima i umjetnicima iz BiH.

- Ja ovdje predstavljam možda desetine ili stotine hiljada prijatelja koje poznajete ili možda ne poznajete i koje možda nikada nećete upoznati. Ovo nije knjižara, ovo je izložba knjiga, revija, tu je periodična štampa, poznata širom svijeta, kao i novine, fotografije, … Tu je i izložba u samom izlogu do koje mi je također veoma stalo, ovdje na broju 29. ulice Maršala Tita, u srcu Sarajeva glavnog grada bola, citiram pjesnika, ali Sarajevo je također prijestolnica otpora, simbola solidarnosti. (…) Mi znamo za što se vi borite. Mi znamo da su to vrijednosti Evrope, da se borite i branite vrijednosti Evrope - kazao je Bueba prilikom otvaranja galerije, piše na stranici projekta Wake up Europe.