Na prijelazima provedu 26 miliona sati godišnje: Vozači duže čekaju na granicama nego što voze

Svake godine vozači kamiona iz regiona oko 26 miliona sati ili blizu 3.000 godina provedu na granicama država zapadnog Balkana. Ovaj frapantan podatak o preprekama koje guše ekonomiju i BiH iznesen je na samitu Berlinskog procesa u Tirani, na kojem su delegacije BiH, Crne Gore, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, predstavnici finansijskih i institucija EU i Svjetske banke razgovarali o jačanju regionalne ekonomske saradnje i integracija.



Odlazak vozača

Da je transport roba ogroman problem kompanija iz regiona prema tržištu od 450 stanovnika EU, prijevoznici upozoravaju već godinama. Član Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH Jovo Cvijić kaže da je to jedan od najvažnijih uzroka odlaska velikog broja vozača iz BiH.

- Jednostavno smo zatvoreni zbog tih administrativnih stvari, a, kada budemo probali da promijenimo nešto, bit će nam kasno, ako već nije - kaže Cvijić.

Provjere na graničnim prijelazima traju u zavisnosti od vrste robe koju firma izvozi.

- Ako izvoznik nema skraćeni postupak carinjenja po fakturi, vozilo mora prvo ići na izvoznu carinu. Tu provede dva do šest sati, zavisno od mjesta carinjenja, veličine grada i gužve. Kad tome dodamo još dva do šest sati čekanja na prelasku u Hrvatsku, onda dobijemo da se po jednom prijevozu više čeka nego što sam prijevoz traje do Austrije ili južne Njemačke - dodaje Cvijić.

Dužina boravka

Istovremeno, u Šengen zoni vozačima iz BiH kontrolira se i dužina boravka, koja je ograničena, tako da će svaka transportna kompanija po jednom vozilu morati imati dva i po vozača.

Ističe da su bh. vlasti zaokupljene drugim pitanjima, iako je transport žila kucavica svake države, te da mora doći do zaključivanja bilateralnih sporazuma između država kako bi se problem, do konkretnijih koraka ka članstvu ka EU, barem ublažio.

Suspenzija Šengena

Odluka Slovenije da suspendira Šengen i uvede kontrole na granicama s Hrvatskom i Slovenijom imat će posljedice i po bh. prijevoznike. Iz Udruženja prijevoznika RS prije nekoliko dana su upozorili da je domaćim prijevoznicima, prije ove odluke, iz Sarajeva ili Banje Luke do Njemačke trebalo dva do tri dana, a da će s novim kontrolama na slovenskoj granici transport trajati pet i više dana.

Prema izvještaju Svjetske banke, o kojem se raspravljalo na sastancima Berlinskog procesa, smanjenje vremena čekanja na granici za tri sata povećalo bi ukupan BDP za tri posto u svakoj od država koje imaju ovaj problem.