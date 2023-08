Za četiri godine više od 6.000 ih je napustilo BiH: Dok drastično poskupljuje vozački, vozači bježe iz zemlje

- Njemačkoj fali oko 30.000 profesionalnih vozača. Veliki broj vozača u Njemačkoj, navodno do 20.000, ove godine otišao je u penziju. Pitanje je dana kada će se ta odluka usvojiti i kada će iz BiH prema Njemačkoj krenuti ovo što je ostalo. A ostalo je, nažalost, veoma malo, jer od 2019. do danas BiH je napustilo više od 6.000 profesionalnih vozača, a više od 1.300 prevozničkih firmi iz BiH registrovalo se u Sloveniji, iz Slovenije dalje u zemljama EU - kaže Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika RS.

- Niko nas nikada nije kontaktirao da vidimo kako poboljšati uslove, da ti ljudi ostanu ovdje, da i mi, poslodavci, dobijemo mogućnost da im povećamo plate. Naš vozač da se “ubije”, da radi svaki dan od 1. do 31. u mjesecu, ne može zaraditi više od 2.000 KM. Pola će pojesti na putu. Moj vozač je otišao u Veliku Britaniju, radi 20 dana, 10 dana bude kod kuće i donese 3.700 do 4.000 funti platu - ističe Grbić.

Istovremeno, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH cijeli problem komplicira novim prijedlogom cjenovnika za polaganje vozačkih ispita kojim bi cijene vozačkih ispita za sve kategorije porasle i do 100 posto.

Prava polaganja

- Do sada je bilo potrebno oko 6.000-7.000 KM da bi neko položio ispit za C i E kategoriju, a sada će to koštati 10.000 KM. Samo kod nas su donijeli pravilnik da pravo polaganja nemaju mlađi od 21 godinu, dok se u Srbiji i Hrvatskoj, s punoljetstvom, sasvim normalno polaže B, pa C i E kategorija. Čak smo i mi, prevoznici, spremni da finansiramo taj kadar. Međutim, ide poskupljenje za 40 posto, pa mi nije jasno ko gore sjedi i donosi ovakve odluke - ističe Grbić.

Uvjeti rada

Da su u institucijama uglavnom osobe koje ne razumiju s kakvim problemom se suočavamo, potvrđuje i podatak da se, ni nakon desetina dopisa i poziva, ne mijenjaju uvjeti rada na graničnim prijelazima i carinskim terminalima. Grbić kaže da ne postoji ekonomija koja bi se mogla prilagoditi ovakvom stanju, gdje, pored svih problema, prijevoznici satima, a povremeno i danima, moraju čekati da prijeđu granicu.

Radi se o zanimanju koje je već deficitarno u BiH, pa zbog nedostatka kadra trpi kompletna ekonomija.