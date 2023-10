FHMZ: Danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini danas promjenljivo i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno može padati slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.

Narednih dana oblačno sa kišom

U srijedu u Bosni i Hercegovini prije podne umjerena naoblaka. U drugom dijelu dana se očekuje naoblačenje sa juga. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazna slaba kiša je moguća u jutarnjim satima. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne ponovo se krajem dana očekuju slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10 stepeni, na jugu do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati, izraženije na području Hercegovine i Krajine. Nestabilno vrijeme, praćeno kišom i južnim strujanjem, kod osjetljivih osoba može uzrokovati jačanje tegoba. Moguće su meteopatske reakcije poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, nervoze, dekoncentracije, u noći problemi sa snom. Poželjno je reducirati aktivnosti.