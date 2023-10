Šta je utvrdila Komisija za provođenje postupka opoziva načelnika Mandića

Komisija za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar Sarajevo objavila je izvještaj o svojim aktivnostima za period od 17. do 30. oktobra.

U izvještaju se navodi da je Komisija, nakon odluke Općinskog vijeća o izmjeni Odluke o pokretanju opoziva načelnika Općine Centar, nastavila s aktivnostima i održala 4. hitnu na kojoj Komisiji nije obezbijeđeno prisustvo državnog službenika koji opslužuje Komisiju.

Vizuelni izgled glasačkog listića

- Komisija je 17. oktobra općinskom načelniku, sekretaru Općine, pomoćniku općinskog načelnika i Odsjeku za javne nabavke elektronskim putem dostavila tražena pojašnjenja specifikacije roba, kao i nacrte ugovora, uprkos tome što izrada specifikacija i nacrta ugovora nije u nadležnosti Komisije - navodi se u saopćenju.

Na 14. redovnoj sjednici 20. oktobra, održanoj elektronskim putem, Komisija je usvojila novu Odluku o vizualnom izgledu glasačkog listića. Na ovoj sjednici Komisiji nije obezbijeđen državni službenik koji opslužuje Komisiju, kao mi na 15. redovnoj sjednici, 23. oktobra.

Glasanje u inozemstvu

- S obzirom na to da ne raspolaže s informacijama o aktivnostima općinskih službi u vezi s postupkom opoziva, Komsija je 23. oktobra uputila molbu za dostavu informacija općinskom načelniku, sekretaru, pomoćniku načelnika i Odsjeku za javne nabavke, s upitom da li su pokrenute javne nabavke glasačkih listića, štamparskog materijala i koverti, te u kojoj su fazi. S obzirom na to da Komisija nije zaprimila konkretan odgovor od općinskog načelnika i nadležnih službi, 24. oktobra je upućena nova molba za dostavu informacija s upitom koje vrste postupaka su pokrenute za nabavku glasačkih listića, štamparskog materijala i koverti, te kada se mogu očekivati realizacije ovih nabavki. Dana 26. oktobra godine upućena je i urgencija za dostavu traženih informacija, ali Komisija do današnjeg dana nije dobila potrebne informacije - navodi se u saopćenju Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar.

Komisija naglašava da glasački listići za glasanje u inozemstvu moraju biti otpremljeni putem pošte najkasnije do 10. novembra 2023., te da bez obzira na sve navedeno, kontinuirano radi shodno rokovima propisanim Uputstvom, navodi se u saopćenju.