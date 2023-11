Je li Hamas sljedeća faza SDA?

Početkom 2014. godine tadašnji član Predsjedništva i današnji samo predsjednik SDA Bakir Izetbegović u zgradi Predsjedništva BiH primio je delegaciju Muslimanskog bratstva i fotografirao se s njima pokazujući uzdignuta četiri prsta, što predstavlja simbol ove organizacije.

Bilo je to svega nekoliko mjeseci nakon što je u Egiptu izvršen državni udar kojim je vojska predvođena Abdelom Fatahom el-Sisijem s vlasti svrgnula Muhameda Mursija, lidera Muslimanskog bratstva. Bakirova četiri prsta predstavljala su direktnu podršku Muslimanskom bratstvu, dok je o njegovom svrgnutom lideru Morsiju do danas imao same riječi hvale.

Duboki korijeni

Muslimansko bratstvo je panislamistička politička organizacija razgranata širom islamskog svijeta, čiji je cilj u državama u kojima muslimani čine većinu preuzeti vlast i uspostaviti šerijatski poredak. U ostvarivanju svojih ciljeva koriste sve moguće metode – od izlaska na izbore, do terorizma.

O vezama SDA i njene duboke države s Muslimanskim bratstvom – od Alije Izetbegovića, do njegovog sina – postoje različite teorije koje idu toliko daleko da pojedine tvrde da je i aktuelni lider SDA jedan od prikrivenih članova ove globalne organizacije. Činjenica je da Izetbegović i mnogi funkcioneri SDA veze i simpatije prema Muslimanskom bratstvu, kao i njihovoj ideologiji nisu krili. U intervjuu za „Stav“ iz maja ove godine, na pitanje kako komentira optužbe da je SDA povezana s islamizmom, Izetbegović tu konstataciju nije negirao, dapače:

- Ne bismo se trebali izvinjavati zato što smo muslimani, tvrditi da nismo islamisti itd.

Njegova stranka godinama je oko sebe okupljala, što zvanično što poluzvanično, različite islamističke i radikalne vjerske strukture za koje je SDA bila prirodan politički izbor. SDA je svoje veze s tim krugovima pred zapadnim silama godinama pravdala tvrdnjama da oni njih „drže pod kontrolom“ te da su upravo zbog toga koristan saveznik.