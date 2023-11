Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH, za "Avaz": Privreda nema kapacitet da izdrži novi udar

Udruženje poslodavaca (UP) u FBiH pozvalo je sva privredna društva u FBiH da ne potpisuju ugovore s „Elektroprivredom BiH“ (EPBiH) u kojima im je dostavljena nova, drastično uvećana cijena električne energije. Prema riječima direktora UPFBiH Marija Nenadića, ovakva instrukcija je data nakon što su u novim ponudama EPBiH, dostavljenim pojedinim kompanijama, cijene struje uvećane za čak 60 do 80 posto.



Nije utvrđena

Na sastanku s resornim ministrima Vedranom Lakićem i Vojinom Mijatovićem te generalnim direktorom EPBiH Sanelom Buljubašićem predstavnici udruženja dobili su informaciju da cijena struje nije utvrđena, već da su ponude upućene samo privrednicima koji su ih sami tražili.

- Nismo bili u potpunosti uvjereni u te informacije i održali smo sastanak s ministrom Mijatovićem, koji nas je urgentno primio, i upozorili smo sve nadležne da nema razloga za poskupljenje struje za privredu, jer je u prethodne dvije godine došlo do ukupnog rasta cijene za oko 42 posto. Ne vidimo razlog za bilo kakva, a kamoli za ekstremna poskupljenja struje - kaže Nenadić.

Dogovoreno je da u narednim danima bude organiziran sastanak predstavnika Vlade FBiH, EPBiH i UPFBiH kako bi se došlo do usaglašenih rješenja, ali poslodavcima nije jasno kako su u EPBiH, bez obzira na to kome su i na čiji zahtjev poslali prijedlog novih ugovora, došli do ovog procenta.

Nismo krivi

- Nikako nam nije jasno, mada su bile neskrivene poruke sagovornika da je EPBiH u minusu od 80 miliona KM. Mi nismo krivi za probleme u rudnicima, način proizvodnje i prodaje struje, jer to je odgovornost menadžmenta, bivšeg i sadašnjeg - ističe Nenadić.

Nadležni su upozoreni da, u periodu dok ne znaju ni kako će izgledati novi fiskalni propisi, zakon o minimalnoj plaći, kako će biti regulirani zdravstveno osiguranje i parafiskalni nameti, privreda nema kapaciteta da primi još jedan ovakav udar. Sve bi, u konačnici, moglo rezultirati gubitkom mnogih radnih mjesta, ali i zatvaranjem brojnih malih preduzeća.

Šta je s doprinosima

Osim onih u medijima i najava vlasti da će uskoro biti predstavljen set fiskalnih reformi, kojima će se urediti doprinosi, porezi i iznos minimalne plaće u FBiH, poslodavci nemaju nikakvih informacija o tome šta Vlada FBiH ustvari priprema.

- Mi smo iz medijskih izjava čuli da će doprinosi biti 28 posto, ali ne možemo dati ocjenu jer nemamo ukupan paket pred sobom. Nije važan samo procentualan iznos doprinosa već i šta će ući u oporezivu osnovicu, a ekstremno važan je i ukupan set od 40-tak propisa koji su u vezi s ovim pitanjem. Sa zebnjom i velikim oprezom čekamo rješenja, a vrijeme nam izmiče - kaže Nenadić.

Bojim se da se potvrđuju naše procjene s početka godine da smo izgubili ovu godinu, a na dobrom smo putu da ove propise neće biti moguće primijeniti ni do druge polovine naredne.