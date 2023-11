Akademik Duraković: U Gazi se dešava teror nad djecom i usavršavanje genocida

Ono što se dešava u Gazi je teror jedne od najjačih armija u svijetu i usavršavanje genocida, izjavio je u nedjelju akademik Esad Duraković, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i član tri arapske akademije, prenosi Anadolu.



Duraković je uoči sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi "Cionistički masakr u Gazi ili Nakba druga" ukazao na "masakr koji se naočigled cijeloga svijeta, vrši nad Gazom, najgušće naseljenom oblašću na svijetu" gdje je od ukupno ubijenog stanovništva skoro polovina djece.

Imamo li srca?

- Pokušajmo čuti njihovu vrisku. Imamo li srca? Osjećanja? Išta ljudsko u sebi? To je tragedija koja je apsolutno neizreciva. Isto tako, ne radi kurtoazije, nego iskreno govorim, žalim one ljude koji su na koncertu poginuli od oružja Hamasovih boraca, jer su ti ljudi nedužni - rekao je Duraković.

Dodao je da ono što se u Gazi dešava "nije teror jedne organizacije, već teror jedne od najjačih i najsofisticiranijih armija u svijetu".

- To je teror jedne moćne države nad najgušće naseljenim mjestom na svijetu gdje su dva miliona i tristo hiljada ljudi izolirani potpuno, pa se tamo ruše bolnice, škole, svi humanitarni objekti. Imajmo u vidu da je tamo 50 posto pobijenih djeca. To je teror nad djecom, državni teror nad djecom - kazao je Duraković.

Ukazao je na to da moćni međunarodni politički subjekti, odnosno vlade Velike Britanije, SAD i EU, legaliziraju, čak podstiču temeljito ubijanje na hiljade civila i djece, "odnosno podstiču ono sto su i visokopozicionirani dužnosnici UN-a nazvali genocidom."

- Ono što je najgore, ti ljudi nemaju nadu. Niko im ne daje nadu. Proveo sam rat s porodicom u Sarajevu, cijelu agresiju ovdje, i znam da je ono što ljude održava u takvim situacijama nada da će svanuti dan kad će neko uskočiti u pomoć i zaustaviti to. Ti ljudi su prepušteni sami sebi i od takozvanog muslimanskog svijeta i od zapadnih vlada koje, ne samo da neće, a mogle bi zaustaviti masakr cionističkog konstrukta, nego održavaju taj državni teror nad nedužnim Palestincima koji toliko pate - rekao je Duraković.

Podstiču genocid

Kako je kazao vlade tih zapadnih zemalja "nemaju pravo da se nazivaju ni humanim ni civiliziranim."

- Danas dok padaju bombe na civilna naselja i dok se ubijaju djeca, takozvani civilizirani, humani zapad to posmatra. Kako može, kakvo srce, kakav um i moral ima onaj koji baca bombu na naseljeni kvart znajući da će poginuti mnogo djece. To je usavršavanje genocida. Ima i gore od toga. Onaj ko bi mogao to trenutačno to zaustaviti, on gleda, a još gore je ne samo da gleda nego podstiče genocid. Govorim o Velikoj Britaniji, SAD, većini vlada evropskih zemalja. To je totalni zločin, više od genocida - rekao je Duraković.

U skladu s tim, sugerisao je medijima da "teror nad nedužnim civilima Palestine" ne nazivaju ratom u Gazi, jer ta sintagma, kako je kazao, podrazumijeva neutralnost i informacijski je netačna.

- Ako enklavu, logor od 2,3 miliona stanovnika napada jedna od najmoćnijih armija svijeta, mjesec dana danonoćno bombarduje, to nije rat, jer rat podrazumijeva dvije jednake strane. To je masakr, genocid - rekao je Duraković.

Dodao je da se ne može povlačiti znak jednakosti između judaizma i cionizma, jer je veliki broj Jevreja u svijetu koji se protive aparthejdu i cionizmu.

- Ovo radi cionistički režim u Izraelu. Zato bih molio da učinimo sve da Jevreji u Bosni i Hercegovini budu zaštićeni i sigurni kao što su bili do sada stotinama godina - rekao je Duraković.

Tvrdi da je "Izrael cionistička konstrukcija koja mefistofelskim metodama i upornošću vodi čitav svijet ka ambisu, palestinski narod neizrecivoj patnji i istrebljenju." Također ističe da većina "cionista nisu Jevreji nego britanski i američki fundamentalistički evangelisti."

Svijet će biti gubitnik

- Ne osuđujem kršćanstvo, veoma ga poštujem kao religiju ljubavi, ali govorim o fundamentalističkim evangelistima kojih u Americi ima između 40 i 50 miliona i oni drže američki Kongres pod kontrolom. Oni javno govore da Americi mora biti apsolutni interes Izrael koji mora biti iznad interesa SAD - rekao je Duraković.

Na kraju je rekao da će iz ovoga cijeli svijet izaći kao "gubitnik".

- Ovo nije u interesu SAD, niti u interesu Izraela, jer će generacije Arapa, muslimana pamtiti ovo i žudiće za nekom vrstom osvete, a neposredno sada, perspektiva je, a ne prizivam to, jačanje tenzija između vjerskih i etničkih zajednica u svijetu uopće. Moguće je očekivati, a ne prizivam ih, terorističke akcije u svijetu, jer je bijes ljudi izuzetno veliki, a onda će na te terorističke akcije ponovo jačati islamofobija, pa će se to odraziti na privredu, sigurnost kretanja, granične prelaze. Svijet ide u vrlo pogrešnom smjeru čijih krajnjih posljedica u ovom času vjerovatno nismo ni svjesni - poručio je akademik Duraković.