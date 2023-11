Nakon velikih padavina na Boračkom jezeru, iz Civilne zaštite za "Avaz": Nismo dobili nijednu prijavu, nema razloga za brigu

Snažno nevrijeme pogodilo je određene dijelove Bosne i Hercegovine.

Velike padavine su zabilježene na jugu naše zemlje, a čitaoci "Avaza" su nam poslali snimke poplava na Boračkom jezeru.

Kontaktirali smo načelnika Civilne zaštite Konjic Huseina Hodžića koji nam je rekao kako nema razloga za paniku, te da nije dramatično stanje kako se prikazivalo na društvenim mrežama.

- Mi nismo ni na nijedan dežurni broj dobili nijednu prijavu. To je potok koji postoji i to je neuređeno korito. I usljed većih padavina je on veći i onda vozila ne mogu da prođu.

Do sada ne postoji opasnost za objekte, ljude ili za bilo koga. Na kraju Boračkog jezera postoji taj dio koji nije uređen, ali nema razloga za brigu - kazao je načelnik Civilne zaštite Konjic Husein Hadžić za portal "Avaza".