Zbog plavnog vala iz 2010. Elektroprivreda Crne Gore Goraždu, s kamatama, treba platiti više od milion maraka

Kantonalni sud u Goraždu djelimično je uvažio žalbu pravobranioca Enise Hrelje i konačnom presudom Elektroprivredi Crne Gore naložio da Gradu Goražde isplati 677.802 KM, na ime štete uzrokovane plavnim valom iz decembra 2010. godine. Presudom je naložena i isplata zateznih kamata od 2. decembra 2010. godine do dana isplate, te se procjenjuje da su obaveze Elektroprivrede Crne Gore već premašile iznos od milion maraka. Sud je uvažio žalbu bivšeg gradskog pravobranioca Enise Hrelje u dijelu tužbenog zahtjeva koji se odnosi na materijalnu štetu uzrokovanu poplavama u ulici Rifeta Čutune (45.662 KM), na kolovozu u mjestu Osanica (9.453 KM), sportskom terenu u Hubjerima (17.981 KM), te na nasipima na rijeci Drini (599.381 KM).



Gradska uprava pokrenula je spor zbog događaja početkom decembra 2010. godine, kada se zbog naglog ispuštanja vode iz akumulacije HE Piva u Mratinju (Crna Gora) Goražde suočilo s katastrofalnom poplavom. Brojni dijelovi grada i prigradskih naselja našli su se pod vodom. Kako je na današnjoj konferenciji za novinare kazao tadašnji gradonačelnik Muhamed Ramović, u tajnosti je pripreman i plan evakuacije kompletnog grada.

- I tada smo bili ubijeđeni da je uzrok ljudski faktor. Oni su podigli nivo vode na 675,33 metra nadmorske visine, nastojeći da zarade ogromna sredstva do aprila, ali je Božije bilo preče pa se otopio snijeg s planina i došlo je do neplaniranih ogromnih količina vode. Kako ne bi došlo do pucanja brane, gdje bi svi gradovi do Beograda stradali, a mi smo ovdje već bili napravili tajnu, diskretnu mobilizaciju jer bismo morali sve iseliti iz grada prema brdskom području, oni su povećali protok vode na HE sa 193 na 850 kubika u sekundi – kazao je Ramović.