Nešić: Bošnjački birači trebaju kazniti Isaka jer ih laže

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić poručio je na društvenoj mreži X da mir i stabilnost nemaju cijenu.

Dodao je da bošnjački birači trebaju kazniti ministra unutrašnjih poslova FBiH Ramu Isaka jer ih laže populističkim izjavama.

- Nikog on neće hapsiti, to jako dobro zna, jer nema nadležnost - napisao je Nešić na Twitteru povodom Isakove izjave da će predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik "biti lišen slobode ako Sud BiH to zatraži od federalne policije".

Istakao je i da je BiH u borbi protiv terorizma spremna na represivno djelovanje protiv onih koji planiraju teroristički akt u zemlji ili inostranstvu.