Vulić: Podnosimo krivičnu prijavu protiv Kajganića

Sve moguće sankcije su Dodiku uveli, šta još, jedino da ga javno likvidiraju, to je jedina sankcija koja im je preostala, kaže za Mrežu Sanja Vulić, šefica Kluba zastupnika SNSD-a u PSBiH, i najavljuje podnošenje krivične prijave protiv Milanka Kajganića, glavnog tužioca Tužilaštva BiH, zbog procesa Dodiku koji se vodi na Sudu BiH. Vulić odgovara i na pitanja je li SNSD mafijaška stranka, ko su mafijaški bosovi, plaćenici, reketaši, ucjenjivači u stranci, je li Prodanović već otpisan, šta ako Dodik bude smijenjen i ako mu se zabrani političko djelovanje.

- SNSD je najbolja stranka – najgora je za one koji su SNSD doživljavali kao put do velikog bogatstva. Najgori je i za one koji su očerupali SNSD – uzeli mnogo, a ništa dali nisu - kaže Vulić na početku razgovora.

Hoće li Prodanović biti isključen iz SNSD-a

Vulić se osvrnula na izjavu Lazara Prodanovića da je SNSD stranka mafijaša.

- Moje starije kolege bi rekle da je Prodanović mislio na lokalni nivo kada je to rekao. Prošlo je već 24 sata i nije se oglasio. Ja sam ga onda javno pitala da li se plaši i sumnja u MUP RS pa ne smije javno da kaže ko su ti mafijaši, ko ga ucjenjuje i zašto, on je i dalje šutio. Opštepoznato je da je on među bogatijim ljudima u SNSD-u. Ima ljudi u SNSD-u koji su u velikoj sprezi sa međunarodnom zajednicom. U doba kada je najteži period za Milorada Dodika i RS, Prodanović izignoriše stav Vlade RS-a i primi ambasadora Majkla Marfija u maju. SAD nisu neprijatelj ni RS-u ni BiH, ali Murphy jeste. Njega zanimaju naša prirodna bogatstva, njega zanima raštimana BiH kako bi što duže u njoj opstao. Izvinite, po čemu sam ja mafijaš? Po čemu je Dodik mafijaš? Izašao je, ispucao sve to u javnost i zašutio. Ne možete reći da je SNSD mafijaška organizacija, a vi ste među onima koji su najimućniji. Ne znam na koga je mislio, ali on je sve nas u isti koš svrstao. Nije on ni prvi ni posljednji koji sarađuje sa međunarodnom zajednicom - kazala je ona.

Na pitanje zašto je Prodanović baš sad izašao sa takvim tvrdnjama, odgovorila je:

- Samo zato što je u velikoj sprezi s ambasadorom Marfijem. Neću reći da je ucijenjen od njega, ali je imao veliku molbu svog prijatelja da degradira poziciju predsjednika SNSD-a na koga su sve oluje usmjerene u ovom periodu.

Dodaje da će glasati da Prodanović automatski bude isključen iz SNSD-a i da je o tome već trebalo razgovarati.

- Mislim da je on završio sa svojom političkom karijerom - poručila je Vulić.

Kome se sudi, Dodiku ili RS?

Komentirajući sudski proces protiv Dodika, ističe da se sudi instituciji predsjednika RS-a, a samim tim, kako kaže, i narodu RS-a. Sud BiH nije ustavna kategorija, već je nametnut, kazala je.

- Ovo je totalna lakrdija, iživljavanje nad pravnim sistemom, i generalno nad entitetom RS - rekla je.

Ponovila je svoj od ranije poznat stav da visoki predstavnik nema legitimitet.

- On može čaršijski da naređuje, sudski procesi će dokazati da smo mi u pravu. On nema pravo da donosi zakone, čak i da ga prihvatimo kao visokog predstavnika - kategorična je Vulić.

Podvukla je da zakon koji je Kristijan Šmit nametnuo nije validan te da "nije u skladu sa našim pravnim normama zato što nije prošao parlamentarnu proceduru".

- U narednih par dana ćemo podnijeti prijavu protiv Milanka Kajganića, da nam objasni po kom to zakonu je on pokrenuo svu ovu harangu protiv predsjednika RS-a - istakla je.

Prema njenim riječima, Dodik ne zloupotrebljava institucije RS-a - on ih štiti.

- Opozicija je u proteklim parlamentarnim izborima imala velika obećanja da će oni u narednom periodu biti ti koji će voditi vlast u RS. Dio međunarodne zajednice je imao dogovor sa našim opozicionarima, neki su se već vidjeli u foteljama. Dodik je žrtva svih nas. S ciljem da zaštiti instituciju predsjednika RS, NSRS, imovinu RS-a, dolazimo u situaciju da neko želi njegovu političku likvidaciju. To žele oni koji ga godinama ne mogu pobijediti, to je opozicija u RS-u koja je vrlo nejaka i ostat će takva. Drugi su dio međunarodne zajednice na čelu sa Murphyjem i Schmidtom. Ovo što Dodik radi, vrijeme će pokazati da čini dobro za kompletnu BiH. Garantujem da Marfi i Šmit ne žele ništa dobro ni Srbima ni Hrvatima ni Bošnjacima ni ostalima. Oni žele ovdje haos da bi imali 50.000 mjesečne plate. Suština svega je da žele prirodno bogatstvo BiH - smatra Vulić.

Ona, također, navodi da je pitanje državne imovine riješeno i definisano.

- Jedina stvar koja se može desiti je da u parlamentarnoj proceduri potvrdimo ono što već piše u Opštem okvirnom sporazumu za mir. Država pripada entitetima, s tim da imamo zajedničku imovinu koja se odnosi na oružane snage, kasarne i ostalu vojnu imovinu - kaže Vulić.

Plan B

Upitana šta će se desiti ako Šmit nametne zakon o državnoj imovini, navodi:

- Mi ni u jednom trenutku nismo rekli da ćemo se odcijepiti. Zašto se ponovo stvaraju tenzije. Tenzije stvaraju Šmit i Marfi. Problem su strane sile koje su se natovarile na sve nas. Oni samo misle da će uraditi političku likvidaciju Dodika, mi itekako imamo plan B. Dosta je sječa glava zato što je neko rekao ne - navela je te dodala:

- Jedna od aktivnosti je pravna borba, ali sa ozbiljnim institucijama, jer mi nemamo pravosuđe, većina njih je potkupljena. Kontaktirat ćemo naše prijatelje, velike sile. Pravni eksperti rade na tome, glas iz RS-a će se sigurno čuti - poručila je Vulić.

Kako funkcioniše koalicija SNSD-a, trojke i HDZ-a BiH

Kada je riječ o koaliciji na državnom nivou, ocijenila je da je najveći problem kod trojke to što ih je mnogo.

- Dok se oni dogovore, tu nastane haos, odemo od cilja. Tu postoje šumovi u komunikaciji. Postoje neke teme oko kojih smo jednoglasni. Usvojili smo rezoluciju u vezi sa pregovaranjem i pristupanjem BiH ka EU - kazala je.

"Salonski Srbi"

Kaže da postoji problem oko zakona o sudovima, odnosno oko sjedišta apelacionog odjeljenja.

- Nerealno je da neko iz trojke određuje gdje će to sjedište biti. To pripada RS-u, šta vas briga gdje će to biti. Pozadina je sasvim druga – oni žele, kako ih ja volim zvati, salonske Srbe u tom sjedištu, a tim salonskim Srbima je jednostavno da preko Vraca dođu u Istočno Sarajevo. Salonski Srbi su oni koji se predstavljaju kao Srbi, a zalažu se za bošnjačke i hrvatske politike - kazala je Vulić.

Šta ako Dodik bude smijenjen

Dodiku su uveli sve moguće sankcije, stavili ga na sve liste, jedino da ga javno likvidiraju, kaže Vulić.

- To je jedina sankcija koja im je ostala. Oni njemu mogu zabraniti političko djelovanje, ali tek onda će da vide šta su Srbi i srpski narod - zaključila je Vulić.