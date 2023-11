Stevanović: Trojka u Centru de facto ne postoji, NiP je odlučio da sarađuje sa tzv. "nezavisnim", odnosno SBiH

Problemi u koalciji na nižim nivoima vlasti. Referendum za opoziv Srđana Mandića, načelnika sarajevske općine Centar, definitivno je otkazan. Odluka nadležne komisije je uslijedila nakon što glasački listići nisu nabavljeni na vrijeme. Preokret u proceduri opoziva je pokrenuo nove rasprave, a čini se i dobro uzdrmao većinu, piše Federalna televizija.

Septembar, oktobar, novembar - tri roka propuštena, referenduma nema. Odgovornost za propali pokušaj smjene Srđana Mandića još se utvrđuje. Pokretač opoziva - NiP Centar krivim smatra upravo načelnika. Tvrde da je uporno opstruirao cijeli proces, a sve da bi sačuvao funkciju. Nakon višemjesečnog prepucavanja, Komisija za opoziv otkazuje referendum. I to jer nema glasačkih listića:

- Listići su u inostranstvo trebali stići 15 dana prije održavanja referendum. Međutim, načelnik je 31. oktobra raspisao konkurentski zahtjev te je postavljen rok za dostavu ponuda za 10. novembra, a to je dan kada bi listići već trebli biti otpremljeni u inostranstvo - izjavio je Jasmin Ademović, vijećnik NiP-a u Općinskom vijeću Centar Sarajevo.

Nije iznenađen

Otkazivanjem referenduma Mandić nije iznenađen. Za optužbe ima objašnjenje, a i za odgovornost adresu. Ona je, jasno, u NiP-u i nadležnim komisijama. Od netransparetnog rada do neznanja, ključni su razlozi za tri otkazana referenduma u Mandićevoj evidenciji.

- Ili nisu željeli od starta da se to desi, nekad i takav osjećaj dobijem, nego su različite načine tražili da se to ne desi, a da ne bude da su oni krivi. Ili su, zaista, izabrali vrlo nesposobne. Meni lično bi odgovaralo da se referendum desio, ali ne može ići na način kako su oni to zamislili - poručuje Mandić.

Politička previranja u Općini Centar, po svemu sudeći, izmijenila su sastav većine, trojku ugasili, a vijećnike podijelili. Kako za opoziv, tako i za otkazani referendum. SDP uz Našu stranku i pojedince iz reda nezavisnih ostaje uz Mandića.

- Trojka de facto ne postoji unutar Općine Centar jer je jedan od koalicijskih partnera, umjesto saradnje s druga dva koalicijska partnera, odlučio da sarađuje s ljudima iz drugih političkih stranka, tzv. neovisnim, a u principu, ovdje se vidi da je to sa Strankom za BiH - kaže Dragan Stevanović, vijećnik SDP-a u Općinskom vijeću Centar Sarajevo.

- Sve indicije govore da stvarna namjera smjene načelnika nije usmjerena u cilju zaštite interesa građana nego grupe vijećnika koji žele da upravljaju budžetom od preostalih 40 miliona i narednih 100 miliona za sljedeću godinu - navodi Amra Zulfikarpašić, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo.

Većina od 16 ruku

Nezavisni vijećnici okupljeni su oko NiP-a. Broje 16 ruku i dijele stavove. Kažu, referendum se nije ni mogao očekivati jer je ovisio samo o volji načelnika Mandića.

- Možete misliti, nije znala uraditi organizaciju referenduma. A on je mogao sad, imao je priliku kad je raspisivao javni poziv za štapmanje listića, mogao je biti džentlmen i reći: Ja ću skratiti taj period da se listići mogu štampati i poslati u inostranstvo - kaže Velija Katica, vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo.

Na kraju, Srđan Mandić ostaje na čelu Općine Centar, barem do sljedeće godine i redovnih lokalnih izbora. A do tada ostaju posljedice svih peripetija u Vijeću koje bi mogle značajno opstruirati procese, a Općinu u sljedećih godinu dana učiniti disfunkcionalnom.