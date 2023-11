Krivične prijave i finansijski gubici Sarajevogasa: Bečarević tvrdi da mu je Marjanović "diktirao radna mjesta"

- Duboka država je proradila i pustila svoje pipke. Saznali su da sam u petak, 3. novembra, u MUP-u KS, Sektor za privredni kriminal, dao izjavu o političkoj korupciji i svemu onome što se dešavalo u „Sarajevogasu“, a s čime je javnost upoznata. Gospodin Damir Marjanović mi je diktirao radna mjesta koja trebaju „Sarajevogasu“, a ujedno i dio predmeta koji je u vezi s imenovanjem sadašnjeg v. d. direktora Haseta Tirića. Na koji način se došlo do tog imena, jer to ime nema nikakvih kompetencija po pitanju energetike, odnosno sektora privrednog plina - istakao je Bečarević u svojoj izjavi u MUP-u KS.

Almir Bečarević je u razgovoru za „Avaz“ otkrio šta je to govorio u MUP-u KS.

Naglašava kako je sve rekao u MUP-u te kako će sve dokaze dostaviti.

Finansijski gubici

- Afan Kalamujić je vjerovatno autor ove krivične prijave koja me nije nimalo zatekla, jer je to odgovor na moje svjedočenje u petak. Interesantno mi je da je čovjek koji je na čelu „Sarajevogasa“ uspio da dobit od jednog do dva miliona KM iz prethodnih godina, u 2022. godini smanji na manje od 80.000 KM.

To je ono što ja mogu reći, a građani će najviše osjetiti ovu trgovinu, jer bi gospodin koji je na čelu Nadzornog odbora „Sarajevogasa“ trebao biti novi ministar finansija. Ne znam kako taj čovjek može obnašati višu funkciju kada nije mogao da vodi jednu takvu firmu. Potrošnja prirodnog plina pada, pogotovo otkad je taj gospodin na funkciji - rekao je Bečarević.

Postoje dokazi

- Ovo je njihov odgovor, pokušaj da me prepadnu da promijenim iskaz. Ja stojim iza onog što sam rekao i neću odustati. Odgovorno tvrdim da mi je Damir Marjanović diktirao radna mjesta koja treba da pustim u „Sarajevogasu“ i u mom kabinetu. Imam dokaze za to i to sam rekao policijskom službeniku kojem sam dao izjavu - zaključio je Bečarević.