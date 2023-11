Hoće li BiH biti odobren početak pregovora o članstvu u EU: Rampa ostaje?!

Bez previše optimizma i s rezigniranošću zbog činjenice da smo mogli, a nismo uradili više, očekuje se Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH, koji će biti objavljen danas. Očekuje nas i konačan odgovor hoće li BiH dobiti preporuku o početku pregovora o članstvu u EU, dok bi konačnu odluku trebalo donijeti Evropsko vijeće sredinom decembra.

Diskusije o ostvarenom napretku naše zemlje i preporukama Evropske komisije trajale su i jučer u Briselu.

Politička klima

Prema informacijama portala “Politico”, radna verzija prijedloga sadržavala je pozitivan signal za početak pregovora s Ukrajinom, Moldavijom, a – na iznenađenje mnogih – i s BiH, ali se neki diplomati oštro protive nastojanjima da se našoj zemlji još jedanput progleda kroz prste.

Generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo kazao je za “Avaz” da će izvještaj o napretku zemalja zapadnog Balkana, pa i BiH, sigurno biti pozitivniji od prethodnih, jer dolazi u mnogo boljoj političkoj klimi i s rezultatima državnih institucija.

- Međutim, još ne možemo kazati da je to u punom smislu napredak, već ograničeni napredak. Najvažniji zakoni iz oblasti pravosuđa nisu usvojeni, zakon o sudovima BiH i zakon o sprečavanju sukoba interesa. To su prioritetni zakoni koje Evropska komisija želi vidjeti usvojenima do zasjedanja Europskog vijeća sredinom decembra - ističe Plakalo.