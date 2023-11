Vlada BPK Goražde s 10.000 KM pomaže ponovnu izgradnju Tekije u Foči

Premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edin Ćulov i muftija goraždanski Remzija ef. Pitić danas su potpisali ugovor o dodjeli sredstava za ponovnu izgradnju Tekije u Foči. Vlada BPK Goražde za treću fazu ovog projekta izdvojit će 10.000 KM.

Obnova počela prije dvije godine

Muftija goraždanski Remzija ef. Pitić podsjeća da je obnova Tekije počela prije nepune dvije godine. Gradi se na autentičnoj lokaciji, na gradskom uzvišenju s najljepšim pogledom na Foču, a u središtu je najvećeg mezarja na području Muftijstva goraždanskog koje se proteže na čak 27 dunuma.

Uz samu tekiju nalaze se i ostaci turbeta dvojice šejhova Murat-babe i Bajazid-babe, osnivača tekije, ali i turbe čuvenih fočanskih alima i šejhova iz porodice Muftić koje u svojim putopisima spominje i Evlija Čelebija. Iako je bila obnovljena uoči agresije na BiH, Tekija je u toku rata uništena.

-Tekija je sastavni dio naše kulture i naše tradicije, stoljeća su iza nje, ona je naša nulta tačka na ovom području, zapravo odatle sve počinje. Projekt je jako zahtjevan na više načina. Zahtjevan zato što nemamo prostora jer su već mezarja stigla do same Tekije, a trebamo imati abdesthane, mokre čvorove, a nemamo ih gdje uraditi, tako da je sama izrada projekta bila vrlo zahtjevna, a onda i njegova realizacija. Drugi veliki izazov koji imamo je odsustvo radne snage, dakle majstora koji bi trebali to da urade, ali evo borimo se nekako, ušli smo u treću fazu i nadamo se, ako Boga da, da ćemo ovih dana pokriti sami objekat Tekije, da ćemo ga uspjeti zatvoriti, a onda nekako s proljeća pokušati i ostalo. Ako govorimo o grubim radovima to je negdje na pola puta - kazao je muftija Pitić.

Orijentalna arhitektura

Projekt obnove Tekije započeli su Muftijstvo goraždansko i Medžlis Islamske zajednice Foča s ciljem da po okončanju radova Tekija i dalje bude jedan od prepoznatljivih simbola Foče i dio bogate bosanskohercegovačke duhovne, kulturne i civilizacijske baštine u ovom gradu.

- Mi svakako podržavamo projekt 'Ponovna izgradnja Tekije u Foči III faza radova', iako iznos novca nije nešto značajan učestvujemo sa 10.000 KM, ali pružamo podršku Rijasetu i ponovnoj izgradnji Tekije - kazao je premijer BPK Goražde Edin Ćulov.

Inače, projekt obnove Tekije je autentičan u skladu sa zahtjevima orijentalne arhitekture.