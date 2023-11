Nikšić: Ovo je najbolji izvještaj do sada, pozitivni signali iz EU su potvrda ispravnosti politike kompromisa

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić (SDP) poručio je da su pozitivni signali iz EU potvrda ispravnosti politike kompromisa i razgovora, komentirajući preporuku za otvaranje pregovora za pristupanje BiH Evropskoj uniji kada za to ispunimo uslove.

- Bosna i Hercegovina je posljednjih osam godina, kada je riječ o reformama na putu ka EU, tapkala u mjestu. Kada smo u maju preuzeli vlast, znali smo da nas čeka težak posao, ali smo bili opredijeljeni da radimo. Rezultat toga je dio usvojenih evropskih zakona u Federalnom i Državnom parlamentu i najbolji izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine dosad. To je sasvim dovoljan pokazatelj rezultata rada u ovih šest mjeseci te odličan osnov za pozitivnu odluku o otvaranju pregovora u decembru. Izvještaj EU je, osim toga, potvrdio ispravnost naše politike kompromisa i razgovora, nasuprot politike populizma koja dominira na bh. političkoj sceni - naveo je Nikšić.

Istakao je da godinama zanemarivane reforme se ne mogu provesti u nekoliko mjeseci, ali se može napraviti napredak, što je na kraju i urađeno.

- No, proces se mora u cijelosti zaokružiti i toga smo svjesni. Stav Evropske komisije je samo dodatni podstrek. Izvještaj Evropske komisije smatram realnim, jer je temeljen na procjeni urađenog, što je najbolja opcija za BiH. Ne trebaju nam dodatni pokloni već surova istina o tome da li smo i koliko spremni kroz pretpristupne reforme uvidjeti prednosti i dobrobiti od članstva. BiH je u fokusu i EU je učinila sve što je potrebno da nam olakša. U izvještaju su navedeni pomaci koje smo napravili, ali su upućene i konstruktivne kritike. Očekivali smo da će biti i zamjerki jer smo i sami svjesni da dinamika reformskog procesa ne ide kako bismo mi to željeli, zbog brojnih opstrukcija s kojima se suočavamo. Toga su svjesni i u EU pa se kritike prvenstveno odnose na političare iz Republike Srpske, koji su jasno naznačeni kao faktor blokada. Jasno je zato da je vrlo teško ostvariti napredak kakav bismo željeli, ali smo uspjeli da uradimo mnogo više nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Očekujem u periodu koji je pred nama od svih aktera u BiH, a posebno od nas u vladajućoj koaliciji na svim nivoima da se prihvatimo posla i završimo započeto. Podsjećam da je i EU nadilazila unutrašnje političke i ekonomske razmirice na putu ka zajednici kakvu danas znamo. Uzmimo to kao primjer - naveo je Nikšić.