S Kljakom niko neće: Ostao bez ministarske funkcije u FBiH, pa onda otišao u opoziciju u HNK

Skupština HNK nakon pet godina tehničkog mandata izabrala je kantonalnu Vladu. Nju će čini HDZ BiH, SDP BiH i SDA.



Iako je bilo navoda da bi dio nove većine mogao postati i NES, koji u Skupštini ima svega jednog zastupnika, od toga neće biti ništa. Oni su u priču o novoj Vladi FBiH pokušali ući preko SDA, no kada je SDA shvatila da treba birati između vlasti i partnera, izabrali su ovo prvo.

Tako je Anel Kljako, predsjednik NES-a Hercegovina, postao i, vjerovatno, najveći gubitnik Općih izbora. Prvo je bio planiran za ministra trgovine u Vladi FBiH, a sada je i organizacija koju on predvodi otišla u opoziciju, a razlog zašto je to tako se ogleda direktno u njemu.

Izborne prevare

Podsjećamo, u aprilu ove godine, dok je NES još bio u kalkulacijama da budu dio vlasti, predložena su imena ministara među kojima je bio i Anel Kljako. No, tome su se brzo usprotivili funkcioneri SDP-a, jer je Kljako bio neko ko se veže za izborne prevore.

Riječ je o tome da je Anelu Kljaki 2020. godine na Lokalnim izborima u Mostaru dopisano najmanje 1.580 glasova, a to je utvrdila Centralna izborna komisija BiH nakon otvaranja samo 13 vreća sa glasačkim listićima. Da su otvorene i preostale, pretpostavlja se, da bi riječ bila i o puno većem iznosu. Princip po kojem se radilo da su glasovi dopisivani ili na biračkom mjestu nakon njihovog zatvaranja ili u Gradskoj izbornoj komisiji.

Tako je Kljako oštetio kolege unutar svoje koalicije, a koju su činili SDA, SBB, DF, SBiH i BPS. Nakon toga je ekspresno isključen iz SBB-a, a NES ga je širokih ruku primio.

"Preko noći"

No takav kompromitirani kadar, tada još uvijek osmorka, nije htjela u Vladi FBiH. On se pokušavao tada pravdati u medijima da nema nikakvih presuda, no na kraju je izvisio za tu funkciju zbog ucjena NES-a prema strankama trojke, pa je na kraju NES završio u opoziciji.

U priču oko Vlade HNK NES je ušao "preko noći“. Bila je dogovorena koalicija između HDZ-a, SDP-a i SDA, a onda se desio neočekivan zaokret. Pokušali su iz SDA da pojasne to na način da će NES-ov ministar biti ministar iz njihove kvote, jer su koalicioni partneri, no SDP je kazao da nije riječ o ministarskoj poziciji iz kvote SDA, nego u oblasti pravde gdje je dogovoreno da SDP i SDA predlože zajedno ministra.

Iz SDP-a su dodali da ne žele da NES bude njihov koalicioni partner i ustrajali su u tome. Tako je Anel Kljako, koji je upravljao procesima NES-a u HNK, još jednom izvisio.