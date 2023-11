Premijer TK Irfan Halilagić o teškom stanju u zdravstvenoj ustanovi: Ko je kriv za očajno stanje u UKC-u Tuzla

Više od 85.000 KM prikupljeno je u okviru kampanje “I ti možeš biti ta osoba!”, kojom Fondacija tuzlanske zajednice i popularni influenseri iz BiH nastoje pomoći uređenje Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla. Tokom jučerašnjeg dana taj iznos trebao je dostići planiranih 100.000 KM.

Već danima informacije iz UKC-a Tuzla, od one da linearni akceleratori već mjesecima nisu u funkciji, da pacijenti kojima je neophodno zračenje umiru čekajući terapiju ili je moraju tražiti u Zenici ili Sarajevu, do onih o stanju namještaja i lošim uvjetima u samoj klinici, izazivaju zgražavanje.

Pali tenderi

Loše trenutno stanje, kaže za „Avaz“ premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, izazvale su smjene vlasti jer je TK u posljednjih deset godina imao sedam vlada, resornih ministara i direktora UKC-a, ali i dugogodišnje ignoriranje potreba unutar ove ustanove te propisi koji ne dozvoljavaju investiranje sredstava koja su osigurana. Zato će sredstva iz humanitarne akcije vjerovatno prije biti i iskorištena od onih iz budžeta.

- Suština je da su dva postojeća aparata, koja ne rade i koja su zapečaćena, nabavljena 2009. godine. Njihov vijek trajanja je pet do sedam godina, a 2015. trebalo je nabaviti nove aparate. Naravno, niko to nije uradio. Postojeći su popravljani, krpljeni, velika sredstva su i za to davana. U martu ove godine, na poziv sadašnjeg menadžmenta, traženo je da Tužilaštvo uđe i provjeri da li se zaista trebalo i smjelo liječiti na takvim aparatima - ističe Halilagić.

Početkom ove godine prebačena su sredstva i za nabavku linearnog akceleratora, ali su dva tendera pala. Trenutno se pokušava dobiti podrška i međunarodnih organizacija da se potrebni uređaji nabave uz pomoć prijateljskih država.

Pravni osnov

- Ovih dana je problematizirano i stanje u Klinici za onkologiju. Bio sam gore, prvo moje pitanje je bilo: “Koliko ovo traje?” Odgovor je 20 godina. U međuvremenu smo rebalansom izdvojili 1,1 milion za Kliniku za ginekologiju, ORL i za otvaranje Dječije psihijatrije, a onda smo dobili i ove informacije. Gdje god “zarovite”, gore su problemi. S druge strane, imamo problem u Zavodu zdravstvenog osiguranja, gdje su akumulirana velika sredstva koja Zavod oročava u bankama, desetine miliona, a istovremeno nemamo pravni osnov, propis koji bi dopustio da se novac usmjeri u nabavku aparata, infrastrukturu i slično. Inicirali smo izmjenu federalnih propisa da pokušamo osloboditi ta sredstva - kaže Halilagić.

20 miliona KM

Mi smo tu godinu i po i zaista smo velika sredstva rezervirali i transferirali prema UKC-u Tuzla, jer analiza je pokazala da je stanje zaista teško, naveo je Halilagić, posebno kada je riječ o opremljenosti, jer amortiziranost opreme iznosi 87 posto.

Vlada TK je prošle godine osigurala 20 miliona KM za UKC, što, prema njegovim riječima, nije dovoljno, ali predstavlja osnov da se stanje počne mijenjati.

- Želimo da se ovih 20 miliona realizira, postoji spremnost Vlade i Skupštine da se Kanton i kreditno zaduži da to dovedemo na potreban nivo - navodi Halilagić.