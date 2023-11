Na planinama danas moguć snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama je moguć slab snijeg.

Tokom poslijepodneva, u većini podučja, padavina postepeno slabe i prestaju uz djelimično razvedravanje.

Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadnu i sjeverozapadni, a u Hercegovini, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 11 °C.