Cvitanović: Dok god je ovakav politički ambijent, BiH će kaskati na europskom putu

Komentarisao je i nedavni Izvještaj Evropske komisije o BiH, ocijenivši ga realnim.

- Nažalost, ne možemo izraziti zadovoljstvo Izvještajem Evropske komisije, ali on je realan, on govori o suštini neprovođenja preuzetih obaveza. Mi smo samo dva prioriteta od 14 u potpunosti proveli, donijeli smo nekoliko zakona iz jednog od 14 prioriteta koje je pred nas postavila Evropska komisija, nije to to. Nažalost, dok god je ovakav složen, kompliciran, sa vrlo ružnim riječima politički ambijent u BiH mi ćemo kaskati na evropskom putu. Mišljenje nije dobro, ono je uslovno, niko ne zna šta ti uvjeti podrazumijevaju - kazao je, između ostalog, Cvitanović.

Cvitanović je jednoglasnom odlukom 310 delegata Sabora HDZ-a 1990 izabran za predsjednika stranke, a njegov zamjenik bit će Stipo Tokić.