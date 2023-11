Đuzel: Bitno je održati i omasoviti tradiciju banjalučkog keranja

- Tako sam ja vezla goblene na markizetu, a moja majka je kerala. Od rane mladosti smo učili vještini keranja, a prenosilo se to s generacije na generaciju - kazala je Đuzel.

Međutim, sa žaljenjem konstatirala, keranje polako izumire, a članice Sekcije maksimalno se trude i pokušavaju to zaustaviti ‘da se ne dogodi da keranje možemo vidjeti tek u muzeju'. Kaže da se već dešava da mnoge žene, mada iz Banje Luke, ne znaju za tu vrstu ručnog rada nego misle da je to heklanje.

Nije povezano sa heklanjem

- To nema veze sa heklanjem. To je čipka koja se radi običnom šivaćom iglom. Vežu se čvorovi, a iz tih čvorova nastaju mustre. Ne postoji šema (kao kod drugih vrsta čipke poput goblena, heklanja), to se radi iz srca. Mene keranje smiruje, kad mi je nervozna ruka, keranje me smiri - priča Đuzel.

Redovno održavaju radionice u Banjoj Luci, koje pohađa dvadesetak žena srednje životne dobi željnih da ovladaju vještinom keranja, a tome uče i druge žene - putujući širom Bosne i Hercegovine. Mnoge žene porijeklom iz Banjaluke, koje žive u inozemstvu, vještinu keranja šire Evropom i svijetom.

Održavanje tradicije

- Ne možemo se pohvaliti brojnošću, ali kerati nikad nije znao veliki broj ljudi. Nama je samo bitno da tu tradiciju održimo, donekle omasovimo, da se ne zaboravi - kazala je. Dodaje da su mnoge od žena vičnih keranju u trećoj životnoj dobi, ne mogu to više raditi.

Radionica i razgovor o tradiciji banjalučkog keranja upriličeni su i u Sarajevu, u okviru izložbe "Pod nebom vedre vjere - Islam i Evropa u iskustvu Bosne", koja je postavljena do 18. novembra u Galeriji Collegium Artisticum. Članice Merhametove sekcije "Banjalučko keranje" tom prilikom govorile su o tehnici, pričama i ljepoti tog ručnog rada.