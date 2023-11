Mehmedović: Bećirović i ja, zašto ne? Tražit ću sagovornike iz svih stranaka za novu političku platformu

Odluka Evropske komisije da ne dodijeli preporuku za otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, iako su to do Nove godine optimistično najavljivali pojedini visoki funkcioneri u našoj zemlji, dovela je institucije Bosne i Hercegovine pred nove izazove – kako u ovakvom političkom ambijentu ispuniti uslove bez kojih, sad je to već sasvim jasno, nema otvaranja pregovora. U isto vrijeme, zbog previranja u nekim političkim strankama najavljuju se novi politički projekti. O poziciji naše zemlje na evropskom putu, razlazu sa rukovodstvom Stranke demokratske akcije (SDA) i najavama nove političke platforme, za koju se vezuje nekoliko zvučnih političkih imena, urednik emisije "Sedmica" Radija Bosne i Hercegovine Amir Sužanj razgovarao je sa poslanikom u Predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudinom Mehmedovićem.

U posljednjih nekoliko sedmica predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini prilično optimistično su najavljivali moguću preporuku za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali ovosedmični glasovi iz Brisela donijeli su nešto drugo. Je li bilo realno očekivati takvu preporuku na osnovu pet reformskih zakona?

- Pa, jedno je, prije svega, biti optimista u Vijeću ministara, odnosno u vladi Bosne i Hercegovine koji su, eto, na neki način iznjedrili pet evropskih zakona kroz parlamentarnu proceduru. Ako to razložimo, onda ćemo vidjeti da Bosna i Hercegovina, prije svega u zemljama Evropske unije, ima i prijatelje i one koji nisu baš prijateljski nastrojeni prema Bosni i Hercegovini. Druga stvar, imamo susjeda koji zloupotrebljava svoju poziciju kao članica Evropske unije tjerajući na taj način da se u Bosni i Hercegovini kroz parlamentarnu proceduru i Vijeće ministara uradi ono što odgovara Republici Hrvatskoj. Treća stvar, napravljena je jedna parlamentarna većina i na temelju nje je formirano Vijeće ministara koje, zapravo, nema podršku javnosti nego je to, prije bih rekao, na neki način nametnuto rješenje, političko rješenje Bosni i Hercegovini. S te strane, očekivati neki napredak vrlo je teško. Ja sam prilikom formiranja Vijeća ministara bio mnogo veći optimista nego što su oni danas da će Evropska unija – evo, nije Stranka demokratske akcije u vlasti – doprinijeti i otvoriti vrata članstvu Bosne i Hercegovine, da se makar započnu pregovori oko članstva. Bio sam optimista sve do onog momenta dok nisu počele te unutrašnje trzavice unutar parlamentarne većine. Pokazuje se da oni koji rade u interesu naših susjeda ne žele ni članstvo u Evropskoj uniji. Zbog toga koče svaki mogući napredak Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji. Tu mislim prije svega na političke faktore, koji su politički sateliti Srbije i Hrvatske. Mislim da i oni koji su nametnuli ovakvu vladu, Vijeće ministara, ovakvu parlamentanu većinu, nisu zadovoljni učinkom koji su oni postigli u protekih, evo, godinu dana svoje vladavine. Naravno, sve to je manje važno od onoga šta misle građani Bosne i Hercegovine o svemu tome jer mi bismo trebali da imamo napredak, koji bi značio lakši, ugodniji, lagodniji život građana Bosne i Hercegovine, da imamo nadu za građane da će Bosna i Hercegovina jednog dana postati stabilna, prije svega politički stabilna i sigurnosno stabilna, da imamo sigurnost življenja građana Bosne i Hercegovine... Ali očigledno je da ti politički faktori, sateliti koji su u Bosni i Hercegovini, stalno destabiliziraju političke prilike u Bosni i Hercegovini za račun naših susjeda, tražeći sve dodatne i dodatne koncesije i za naše susjede, a naravno, i za svoje političke opcije. Trojka onako hvalospjevno pokušava građanima Bosne i Hercegovine da predstavi da je to jedan potpuno novi politički pristup. Sve to možda stoji, ali očigledno je da taj njihov novi politički pristup ne razumiju, prije svega, članovi Evropske komisije koja treba da donese takvu odluku.

Gospodine Mehmedoviću, svo ovo vrijeme djelovali ste u Parlamentu kao visoki funkcioner i kao poslanik Stranke demokratske akcije. Ono što javnost zanima nakon nedavno održanog kogresa SDA je - šta dalje? Vidjeli smo na koji način je izvršen izbor predsjednika stranke. Obilježen je hipotekom da Bakir Izetbegović nije imao protivkandidata. Pogotovo je vaše ime bilo vrlo znakovito spominjano u čitavoj toj priči. Šta dalje, da li idete u novi politički projekat i na koji način?

- Ja sam u svojim javnim istupima rekao da je to jedan politički nonsens u kojem je konačni potez predsjednika Izetbegovića bio uzurpacija, prije svega, Stranke demokratske akcije kao političke stranke, a druga stvar, to je uzurpacija političke strukture da pod pritiscima i prijetnjama iznjedri željeno rješenje da bude jedini kandidat, da bude neprikosnoveni lider, da bude ne znam ni ja šta. U svakom slučaju, nije smio sebi dozvoliti da na kongresu čuje možda i drugačije tonove, odnosno da čuje jedan program koji bi značio vraćanje politike Stranke demokratske akcije u politički centar, a ne udesno, da čuje tonove u kojima SDA treba da se vrati, da sa značajnim faktorima iz međunarodne zajednice pravi dobre, korektne odnose, da traži političke saradnike za realizaciju političkih ciljeva Bosne i Hercegovine itd... Ali očigledno je da on nije želio da čuje nikakve disonantne tonove na kongresu, nego je i atmosfera na kongresu bila kao da su na sprovodu. Nije bilo svečarske atmosfere kako se to generalno događalo na proteklim kongresima Stranke demokratske akcije. Sve je to ukazivalo na izostanak jednog pozitivnog ambijenta unutar same stranke, a za kreiranje ambijenta odgovoran je, prije svega, predsjednik stranke i rukovodstvo stranke. Očigledno je da od tih najavljenih promjena unutar SDA nema ništa, nego su samo uvedena tri-četiri mlađa igrača, koji su poltronski nastrojeni prema predsjedniku i njegovoj porodici, a da su ostali akteri ostali isti. Stoga nije za očekivati da će doći do bilo kakvih promjena i političkog zaokreta u vođenju politike Stranke demokratske akcije i to je obeshrabrujuće, prije svega za članstvo SDA, a naravno i za Bosnu i Hercegovinu, i njene građane zbog kojih postoji.

Da li to znači da je nakon trideset godina SDA za vas lično završena priča?

- SDA ima svoju ulogu u našim životima. Ja sam to rekao – ne može niko iz mene istjerati SDA, ja SDA volim kao političku ideju, ali ovo što vodi sadašnje rukovodstvo, to nije politika SDA niti je to politička ideja na temelju koje je osnovana Stranka demokratske akcije. Šta će se dalje događati vidjet ćemo, ali ja sam svakako najavio da ću napraviti jedan, prije svega, politički savez koji bi objedinio probosanske političke faktore na temelju jedne političke platforme koja se zove 'Nova bosanska politika'. Ta platforma je urađena. Za koga bude prihvatljiva ta politička platforma svakako je dobrodošao generalno, ako to bude i Stranka demokratske akcije, ali naravno, sa potpuno drugačijim pristupom i drugačijim odnosom i prema državi, ali i prema njenim građanima, i prema nekim negativnim pojavama, koje su potresale i koje potresaju i dan-danas Stranku demokratske akcije... Ja ne želim da budem saučesnik u svemu tome i zbog toga ću sigurno učiniti sve da taj politički ambijent u Bosni i Hercegovini koliko je moguće ozdravi. Zadnjih dvanaest godina sam intenzivno radio da se popravi stanje unutar SDA. Očigledno nisam imao sagovornike u rukovodstvu SDA i to je polučilo ovakvim ishodom u tom pretkongresnom periodu. Posljedice svega toga , nažalost, snosiće građani Bosne i Hercegovine i članstvo SDA, a najmanje ovo rukovodsto koje je samo sebe izabralo".

Da li mi to, gospodine Mehmedoviću, govorimo o novoj stranci?

- Ja ne bih želio da prejudiciram bilo kakva rješenja kakva će se desiti u narednom periodu, ali svakako da ću tražiti sagovornike iz svih političkih stranaka za ovakvu jednu političku platformu.

Na početku sedmice mediji su objavili jednu vijest, koja je bila prilično nedorečena – da se govori o skupu u vašoj organizaciji na kojem će biti gospodin Denis Bećirović i gospođa Jasna Duraković. Da li se tu govori o nekom političkom skupu koji nagovještava tu novu političku platformu ili je riječ o nečemu drugom?

- Ja prije svega to ne bih nazvao političkim skupom. To je skup koji organizira naša dijaspora u Švicarskoj. To je skup koji je zapravo u povodu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji, kao što znamo, dolazi u ovom mjesecu. Na taj skup su pozvali Denisa Bećirovića kao člana Predsjedništva, mene kao zastupnika u Parlamentu Bosne i Hercegovine, Jasnu Duraković kao ministricu u Vladi Federacije i još nekoliko imena iz kulture, umjetnosti, estrade itd. Ja sam to svjesno objavio sa samo dvije riječi - "Vidimo se". To je tako pozitivno odjeknulo među građanima Bosne i Hercegovine da oni očigledno očekuju jedan novi politički projekat u kojem bi bili možda Denis Bećirović i ja. Ovo je jedan skup, koji treba da obilježi Dan državnosti Bosne i Hercegovine i u tom pravcu se i ide, ali svakako je vrlo zanimljiva reakcija javnosti na pomen tih nekoliko imena koja će biti prisutna na tom skupu.