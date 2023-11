Išerić poručio parlamentarcima iz RS-a: "Ako je borba za državu ravnopravnih građana radikalna - mi Bošnjaci smo radikalni"

Pravni stručnjak Enver Išerić je reagirao na pismo predstavnika RS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH uputili američkom Senatu i Kongresu, a u kojem su naveli da je BiH "već dugo utočište radikalnih islamista".

- Možete nas zvati kako god hoćete, ali nas ne možete uplašiti. Kao građanin i državljanin naše države Bosne i Hercegovine i kao Bošnjak i musliman očekujem reakciju vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini. Neka odgovore svojim koalicionim partnerima i neka taj demant upute na adrese na koje je ovo pismo upućeno - poručuje Išerić.

Išerić u nastavku da političari u institucijama BiH, kao i inače, laž prikazuju kao istinu, a istinu kao laž.

- Bošnjake nazivaju radikalnim islamistima, koji su svakog trenutka spremni na terorističke akcije. Oni, autori tog pisma, žele iskoristiti situaciju kada fašistička vlada Izraela vrši genocid nad palestinskim narodom, a da za to nema adekvatne reakcije međunarodne zajednice. Čak imaju podršku vlada mnogih zemalja za vršenje ratnih zločina.

Nije Bosna i Hercegovina dom nikakvim terorističkim organizacijama. Posebno to nisu Bošnjaci i dijelovi naše države gdje smo mi većinsko stanovništvo. Ako je neki dio dom terorizma, onda je to onaj dio gdje je izvršen genocid nad Bošnjacima, a to je RS.

Ako je neko radikalan i ako po svom djelovanju liči na terorističke organizacije (ISIL i Al kaidu) onda su su to vladajuće strukture RS-a i Srbije, čiju su nosioci vlasti glavna prijetnja miru i sigurnosti u Bosni Hercegovini i na Balkanu - kategoričan je Išerić te zaključuje: