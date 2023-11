Stari problemi, nova sezona: Sarajevo opet među najzagađenijim glavnim gradovima svijeta

S hladnijim vremenom i potrebom za intenzivnijim zagrijavanjem prostora Sarajevo je tokom vikenda ponovo preuzelo jednu od vodećih pozicija na listi najzagađenijih gradova svijeta. Prema podacima švicarske kompanije „IQ Air“, lošiji zrak u nedjelju udisali su samo stanovnici Kalkute u Indiji, grada s više od 4,6 miliona stanovnika. S indeksom kvaliteta zraka iznad 160 i koncentracijom PM2,5 čestica, Sarajevo je na neslavnoj listi svjetskih metropola, zajedno s višemilionskim gradovima Indije, Mongolije i Bangladeša, bilo označeno crvenom bojom, dok su njegovi stanovnici udisali nezdrav zrak.



Pojačani simptomi

Udruženje „Eko akcija“ je, zbog koncentracije PM2,5 ili „finih“ čestica, upozorilo na mogućnost pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s oboljenjima srca i dišnih organa, te pozvalo plućne i srčane bolesnike, trudnice, djecu i starije da smanje aktivnosti vani, ali i ostale građane da izbjegavaju veća naprezanja na otvorenom.

- Takve čestice oslobađaju se iz motornih vozila, loženjem uglja i drveta, industrijskih pogona, sve to su izvori sitnih lebdećih čestica koje su puno opasnije jer prolaze kroz pluća. To je problem kod ove vrste zagađenja, što prođe kroz pluća u krvotok i dođe do svakog dijela tijela. Prepune su teških metala, kancerogenih organskih jedinjenja. Zagađenje zraka je daleko najgora stvar koja vam se može desiti, a nalazi se u našem okolišu, jer trenutno više ljudi umire od zagađenja zraka nego od malarije - kaže Anes Podić iz Udruženja “Eko akcija”.

Uklanjanje barijera

Ako je već kasno za uklanjanje barijera na tzv. zračnim koridorima, o kojima se nekada u Sarajevu vodilo računa - a u “Eko akciji” imaju informacije da se pripremaju izmjene Regulacionog plana Marindvora kako bi se omogućila gradnja niza nebodera od Skenderije do Mosta Bratstva i jedinstva - uoči nove grijne sezone moglo se povesti računa o ogrjevu koji će biti dostupan građanima.

- Suština je da vlasti ne žele da rješavaju ovaj problem. Sad imamo dva kantona koja kupuju helikoptere, nikome nije jasno zašto, jer ih istovremeno ne nabavljamo na federalnom nivou, gdje su potrebni za gašenje požara. Za to ima para, ali da se ljudi bolje i jeftinije griju, to nikoga ne interesira - kaže Podić.

Koristiti drva

Svjestan je da je BiH siromašna država i da se svi ne možemo grijati uz pomoć toplotnih pumpi, pa ćemo još dugo morati koristiti drva za grijanje.

- Ono što se moglo i moralo napraviti je da cijena drva bude niža. Ove godine se desilo da je metar drva 170 maraka, pa je puno porodica prešlo na ugalj, jer je jeftiniji. Drvo dolazi iz državnih šuma. Zašto je drvo iz “Sarajevošuma” drastično poskupjelo ove godine? Istovremeno, šuma se bjesomučno sječe, nikakve koristi od toga nemamo jer je daju privatnicima koji nam je prodaju po višestruko višoj cijeni - ističe Podić.

S obzirom na to da je zima tek počela, a prvi snijeg u BiH zabilježen tek u subotu, jučerašnji je tek jedan u nizu alarma koji nas očekuju do proljeća.