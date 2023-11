Štab Civilne zaštite Goražde izvršio nabavku vozila za potrebe Doma zdravlja

Dom zdravlja "dr. Isak Samokovlija“ Goražde od danas je bogatiji za novo vozilo, čija je nabavka izvršena posredstvom Civilne zaštite Grada Goražda.

Kako je prilikom primopredaje kazao gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, za nabavku vozila izdvojena su namjenska sredstva u iznosu od 41.488 KM, a u skladu s programom razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za period 2020. - 2024. godina.

Podrška Domu zdravlja

- Iz namjenskih sredstva Civilne zaštite izvršena je nabavka vozila "Panda 4x4" koja se po ranijim iskustvima najbolje pokazala za teren, tako da ovo predstavlja nastavak podrške Domu zdravlja a za dobrobit pacijenata. Na ovaj način će biti olakšano kretanje medicinskog osoblja posebno u brdovitim i slabo pristupačnim terenima, da stignu brže i lakše. Uz raniju nabavku dva sanitetska vozila, Dom zdravlja ima na raspolaganju četiri vozila i drago nam je da sredstvima koja smo mogli ove godine planirati i uložiti, podignemo na veću ljestvicu uslove u ovoj ustanovi - kazao je Imamović.

Direktor Doma zdravlja "Dr Isak Samokovlija“ dr. Edin Čengić kazao je da je vozilo namijenjeno za Službu kućnog liječenja.

- Nama će biti od ogromne koristi ovo vozilo, a mi smo svakako jedna jedinica CZ i između ostalog iskazali smo potrebu za jednim putničkim vozilom za Službu kućnog liječenja. Zaista imamo jako veliki broj kućnih posjeta na cijelom području Grada Goražda, ali i okolnih općina gdje imamo povratnike - kazao je dr. Čengić.

Vozilo od velike koristi

Podsjetio je da je isto vozilo ova ustanova dobila i prije četiri godine.

- To vozilo je do danas prešlo oko 120.000 KM što je puno ako se uzme u obzir da nikada nije napustilo područje našeg kantona ili najbliže okoline. Najviše se pokazalo prilikom pandemije Covida kada smo imali i preko 50 kućnh posjeta dnevno, kada su nam četiri vozila istovremeno znala biti u pogonu, jer su doktori i sestre obilazili pacijente, i malo je kuća u koje nismo ušli za vrijeme pandemije, tako da se i to vozilo prilično istrošilo. I ostala vozila koja imamo su prilično stara ali koriste tako da nam je ovo vozilo od velike koristi i praktično je da stigne i u uske ulice i na brdovite terene i ovo je veliko unapređenje našeg rada, na čemu smo zahvalni Gradskoj upravi - kazao je direktor goraždanskog Dom zdravlja.