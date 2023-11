Sindikati protiv uvrštavanja toplog obroka u plaću: Povećanje neće iznositi 404 KM!

Prije nekoliko mjeseci u javnosti je odjeknula vijest da će se od 1. januara naredne godine minimalna plaća povećati sa 596 na 1.000 KM, a da će i poslodavci osjetiti rasterećenje kroz smanjenje plaćanja doprinosa na plaću.



S obzirom na to da zakon još nije prošao proceduru, izvjesno je da on do kraja godine neće biti usvojen i da bi svjetlo dana mogao ugledati tek nekad u toku naredne godine.

Neprihvatljivo rješenje

Prošle sedmice premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u gostovanju na jednoj televiziji najavio je, međutim, da će se, prema novim rješenjima, u tu minimalnu plaću obračunavati i topli obrok te regres, što do sada nije bio slučaj.

Prema tome, građani koji imaju minimalnu plaću neće dobiti povećanje od 404 KM, nego će biti riječ o manjem iznosu.

Ovakvo rješenje je, ističu, neprihvatljivo za Savez samostalnih sindikata (SSS) BiH.

- Zakon o minimalnoj plaći, koji je bio usvojen u formi nacrta u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na prijedlog SSSBiH, bio je vrlo decidan da nikakve naknade ne ulaze u minimalnu plaću. Prema mojim informacijama, tekst zakona koji je otišao u Ministarstvo finansija je drugačiji. Na sastanku koji ćemo imati prilikom prezentacije zakonskih rješenja mi ćemo ostati pri čvrstom stavu da druge naknade ne mogu biti dio minimalne plaće - kaže Selvedin Šatorović, predsjednik SSSBiH, za „Dnevni avaz“.

Ističe da oni očekuju povećanje od 404 KM te da nije njihovo polje interesiranja da li će topli obrok biti oporezovan. Pojašnjava i da trenutno dio radnika prima topli obrok kao dio plaće jer jedan njegov dio nije oporezovan.

Akumuliran kapital

Ekonomska stručnjakinja Svetlana Cenić ističe da, ukoliko se predloži takvo rješenje, radnici neće dobiti puno toga.