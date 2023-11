Pad cijena nafte na svjetskim tržištima: Jeftinije gorivo na pumpama u BiH

Na svjetskim tržištima cijene nafte pale su treću sedmicu zaredom, jer je trgovce zabrinula slabost potražnje u najvećim svjetskim ekonomijama.

- Strah od poremećaja proizvodnje na Bliskom istoku zbog sukoba Izraela i Hamasa ustupio je mjesto zabrinutosti za potražnju - pišu analitičari Commerzbanka u osvrtu na situaciju na tržištu.

Trgovce zabrinjava i usporavanje rasta najvećih zapadnih ekonomija, s obzirom na to da centralne banke povišenim kamatnim stopama nastoje suzbiti inflaciju.

U takvim okolnostima teško je očekivati jačanje potražnje, pa cijene nafte može podržati samo smanjenje ponude, odnosno proizvodnje najvećih svjetskih proizvođača - Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC).

Značajniji pad cijena zabilježen je i na tržištu u BiH te je na benzinskim pumpama došlo do korekcije cijena. Tako je u Sarajevu cijena dizela prekjučer iznosila od 2,56 KM do 2,81 KM, super 95 se kretao između 2,46 i 2,61 KM, a super 98 od 2,66 do 3,06 KM.

- Bez obzira na geopolitičke probleme koje imamo, ponuda je jača od potražnje, tako da tri sedmice zaredom imamo nešto niže cijene. Nekad to kotira mrvicu manje, nekad više, u svakom slučaju onom brzinom kojom trgovci obnavljaju zalihe, a zbog Uredbe koja je na snazi od maksimalno 25 feninga, mijenjat će se cijene na pojedinim pumpama, tako da sada imamo nekakve realne cijene dizela i benzina - rekao nam je Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata FBiH.

Naglasio je da niko sa sigurnošću u ovom trenutku ne može reći šta će biti dugoročni trend.