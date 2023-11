Dodik: Kako je moguće da se Kosovo odvoji od Srbije, a RS nema pravo ni da priča o tome

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da "Zapad mašta o “Oluji” na sjeveru Kosova, da Srbi postanu marginalna manjina o kojoj niko ne brine, kao što maštaju o “Oluji” u BiH, prema Republici Srpskoj, ali da on to ne bi preporučivao".

– Malo se stvar promijenila, ne bih ja baš preporučivao takve stvari – istakao je Dodik.

"Kosovo nikada ne treba priznati"

Dodik je rekao da je premijer Kosova Albin Kurti "eksponent zapadnog dijela međunarodne zajednice, kojoj on takav odgovara, jer žele blickrig na sjeveru Kosova, kako bi Srbi postali marginalna manjina o kojoj niko neće voditi računa".

- To je, iako ga nikada neće potvrditi, plan Brisela, Londona, Njujorka i Berlina – izjavio je Dodik za “Kosovo onlajn”.

Navodeći da EU o pitanju Kosova vodi “šićardžijsku, pokvarenu politiku”, Dodik je istakao da Kosovo ne treba nikada priznati, te da to BiH neće učiniti dok je Republike Srpske.

"Identična situacija"

- Kosovo je univerzalno pitanje za Srbiju, a interesno pitanje za Brisel i druge. Kosovo ne treba nikada priznati. Mi nećemo nikada priznati njihove dokumente, da mogu s ličnim kartama da ulaze u BiH. Ko god od Albanaca s Kosova ima pasoš ili ličnu kartu Srbije, on uđe u BiH. Za nas, Kosovo nije država – rekao je Dodik.

On je upitao kako je moguće da se Kosovo odvoji od Srbije, a RS nema pravo ni da priča o tome.

– Da li je to dosljednost? Kažu, to je drugo pitanje. A, zašto? Objasnite, možda ja nisam u pravu… Ali, kako je moguće da to bude drugo pitanje, a potpuno identična situacija – konstatovao je Dodik.