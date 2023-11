OTF: Uspostava sistema i kapaciteta za zaštitu od poremećaja na tržištu naftnih derivata

Upravna zgrada privrednog društva „Operator-Terminali Federacije" (OTF), koje je jedino ovlašteno za uspostavu i obnavljanje zaliha naftnih derivata na području FBiH, svečano je otvorena danas u krugu Podružnice Blažuj.



Predsjednik Uprave društva Hermedin Zornić i član Uprave Slaven Zeljko naveli su da, s ciljem zadovoljenja direktive Evropskog komisije, kojom je nametnuta obaveza svim državama članicama i državama kandidatima za članstvo u EU da održavaju minimalne rezerve sirove nafte ili naftnih derivata, OTF provodi projekte sanacije terminala, rješavanja imovinskih odnosa, da bi se omogućilo uspostavljanje i skladištenje rezervi naftnih derivata u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima.

Otvaranjem te zgrade i centralizacijom poslovanja, kako je rekao Zornić, stvaraju uslove za dalje poslovanje kako je to i predviđeno, a što je uslijedilo nakon otvaranja Terminala tečnih naftnih derivata u Živinicama 2020. godine.

Početak radova u Bihaću

Zornić je naveo da je sljedeći korak početak radova na terminalu tečnih tereta u Bihaću. Sve projekte su završili, revizije, odabran je najpovoljniji izvođač radova i očekuju da će u narednih mjesec početi s radovima na terminalu tečnih tereta u Bihaću.

- Što se tiče ovog projekta, on je sačinjen nakon stagnacije od 30 godina nerješenih pravno-imovinskih odnosa. Dobili smo priliku, zahvaljujući Vladi Federacije i premijeru koji nam je kroz doneseni Zakon o naftnim derivatima dao priliku tih prilivnih sljevova od jednog feninga po svakom izlaznom litru da možemo ta akumulirana sredstva konzumirati na način na koji je to zakon i predvidio i mi smo to uradili – dodao je Zornić.

Prema njegovim riječima, gabaritnost tog terminala je 42 miliona litara, što je 25 posto od ukupnih potrebnih količina koje su, kako je propisano, obavezujuće. Zornić je izrazio nadu da će drugi dio projekta u smislu gabaritnosti terminala, biti završen u naredna tri do četiri mjeseca.

Jedan od mega projekata, kako je dodao, odnosi se i na Mostar gdje su završili pravno-imovinske odnose, riješili glavne izvedbene projekte i trenutno rade na projektu revizije. Zornić očekuje da bi početkom, eventualno sredinom naredne godine, mogli početi izvođenje i sa tim radovima.

Svečanosti je prisustvovao i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić koji je naglasio značaj uspostave kapaciteta u kojima će i trgovci moći da skladište svoje gorivo u situaciji kad ga nabave po povoljnim cijenama na svjetskom tržištu.

- Ono što je meni zadovoljstvo i čestitam manedžmentu Operatora, jeste činjenica da se odluka o izdvajanju jednog feninga pokazala opravdanom stavljanjem u funkciju terminala u Živinicama, danas u Blažuju i sa planom da to imamo u Mostaru i u Bihaću, čime zaokružujemo taj proces i stvaramo pretpostavke da zaista imamo respektabilne kapacitete. Kad to uvežemo sa činjenicom da se još jedna odluka iz tog perioda pokazala opravdanom, da smo uspjeli, a to je prilično nezapaženo prošlo, dobiti pravnu bitku i uknjižiti i Naftne terminale Federacije u vlasništvo Federacije, onda to zaokružuje jedan sistem kad je pitanju Federacija BiH i otvara nam prostor sa stavljanjem svih tih kapaciteta u funkciju, da nam se ne dešavaju poremećaji koje smo imali u proteklom periodu, da nam se ne dešavaju ni ekstremne mogućnosti i ostvarivanje ekstra profita dizanjem cijena nafte i naftnih derivata, da Vlada i Terminali imaju alate koji mogu da intervenišu i da zaštite u toj situaciji građanstvo – naveo je Nikšić.

Poremećaji na tržištu

Posao još nije završen, dodao je Nikšić, predstoji da se to još uradi u Bihaću i Mostaru da bi se stvorio sistem i da Federacija BiH osigura sebi da se zaštiti od svih eventualnih poremećaja na tržištu.

Član Uprave Slaven Zeljko naveo je da se radi o još jednom od projekata u okviru Operatora Terminala Federacije.

Pojasnio je da je Zakonom o naftnim derivatima definiran prihod od takse, koji u stvari služi za stvaranje obvezujućih zaliha nafte i naftnih derivata, što od nas traži i Energetska zajednica i direktiva Vijeća Europske unije.

-Radi se o količinama 61 dan ili 90 dana uvoza i to je ono za što je Operator osnovan. Ta taksa nam služi da u stvari dovedemo Federaciju u situaciju da može intervenirati na tržištu u slučaju poremećaja, prioritetno u slučaju poremećaja opskrbe. Direktiva Vijeća EU zahtijeva od svih država članica i država aspirantica za članstvo u EU da imaju stabilnu opskrbu – dodao je Zeljko

Po njegovim riječima, Federacija će sa ovim, ne samo otvaranjem upravne zgrade, nego ovim najavljenim okončanjem radova na terminalu u Blažuju, biti u puno boljoj poziciji nego što je bila dosad i moći će reagirati u slučaju poremećaja opskrbe.

- Mi ćemo vrlo vjerojatno kroz jedan dvogodišnji ili trogodišnji ciklus, ovisno kakva bude dinamika, koji vrijedi nekih 120 milijuna maraka, završiti sve obaveze koje Europska unija traži od Federacije u dijelu naftnih rezervi i direktive Vijeća EU – rekao je Zeljko.