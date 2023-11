S kojim problemima se susreću dijabetičari u BiH: Nemaju pravo na izbor pomagala, nedostaje i dijabetologa

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa, koji se obilježava u spomen na 14. novembar 1921. godine, kada su Kanađani Frederik Grant Banting (Frederick) i Čarls Best (Charles) izolirali inzulin, što je omogućilo liječenje do tada smrtonosne šećerne bolesti, obilježen je širom svijeta.

Dijabetes je jedan od najbrže rastućih zdravstvenih izazova u 21. stoljeću, odnosno bolest koja u cijelom svijetu ima trend porasta, kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju, pa ga danas opisujemo kao pandemiju.

Pogrešna logika

Predsjednica Udruženja oboljelih od dijabetesa tipa 1 Alma Mulaosmanović za „Avaz“ je iznijela najveće probleme s kojima se susreću dijabetičari, a, nažalost, među njima je i sve više djece na našim prostorima.

- Trenutno se djeca oboljela od dijabetesa susreću s problemom neadekvatnih trakica koje prikazuju hipoglikemiju. Prije pola godine smo imali sastanak s premijerom FBiH Nerminom Nikšićem i on je obećao da će to riješiti, međutim, to se još nije desilo. Te trakice Federalni zavod zdravstvenog osiguranja nabavlja i plaća, ali nama nisu korisne - objašnjava nam Mulaosmanović.