Cvijanović: Imovina je crvena linija ispod koje RS neće ići

Cilj Kristijana Šmita (Christian Schmidt)i drugih namjesnika koji su u BiH diktirali pravila, jeste da sklone predsjednika RS Milorada Dodika, rekla je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u emisiji Telering na RTRS-u.

- Svi strani namjesnici su otišli negdje, a Milorad Dodik je ono što jeste. Cilj sve i jednog bošnjačkog političara koji je isplivao na vrh političke ljestvice bio je da skloni Dodika - rekla je Cvijanović.

"Mi štitimo poziciju predsjednika RS"

Ona je istakla da predsjednik RS vrši svoju ustavnu ulogu i da se procesom protiv njega pred Sudom Bih ruši Ustav i ustavni poredak.

- Mi štitimo ovdje poziciju predsjednika Republike Srpske, jer ako on ne uradi ono za šta je Ustavom zadužen, odnosno ne potpiše ukaz o proglašenju zakona koji je usvojila Narodna skupština, onda bi to značilo da ćemo dobiti predsjednika koji nikad neće smjeti da radi ustavni i zakonski posao. Oni stalno pokušavaju da RS silom natjeraju da ni jedan predsjednik nikada više u budućnosti ne smije ništa da uradi, a da ne pokuca na njihova vrata i upita "Izvinite da li ja smijem ovo potpisati, mene je Skupština poslala" - istakla je Cvijanović.

Ona je istakla da se RS, borbom za poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma, bori i za BiH kao ustavnu zemlju tri naroda.

Cvijanović je rekla da je imovina crvena linija ispod koje RS neće ići i da to svi znaju.

- Ovo je crveno svjetlo na semaforu i kroz to crveno svjetlo se ne prolazi. Oni to odlično znaju i odlično znaju do koje mjere su naumili da okrnje naše institucije - rekla je Cvijanović.

"Velika manipulacija oko imovine"

Cvijanović je naglasila da predstavnici Republike Srpske brane poziciju i imovinu RS.

- Velika je manipulacija bila oko imovine. Prije deset i više godina priča oko imovine vrtila se samo oko perspektivne vojne imovine. Dakle, ono što je nepokretna vojna imovina koja može da bude na usluzi Ministarstvu odbrane BiH, Oružanim snagama itd. Sva se polemika vrtila samo oko tog dijela imovine. I OHR je pravio neke radne grupe, to su bile mješovite komisije i slično. Izdvojen je jedan broj tih lokacija i spor je nastao zbog toga što su oni tražili više nego što je to normalno. Može se dozvoliti Oružanim snagama BiH korištenje koliko god je to potrebno, ali ne može se prometovati niti bilo šta raditi s tim. Drugi su htjeli da se to uknjiži kao vlasništvo BiH - navela je Cvijanović.

Ona je rekla da je od predstavnika RS traženo da odustanu od vlasništva nad imovinom RS i da je prepišu na Ministarstvo odbrane BiH, odnosno Vijeće ministara.

Evropski put BiH

- U Federaciji BiH nemate nikakav spor ovog tipa, njima je meta samo Republika Srpska - zaključila je Cvijanovićeva.

Govoreći o evropskom putu BiH, kaže da se mora napraviti baza za normalan dijalog, ali te baze, nažalost nema.

- Nije normalno da imate strane sudije u Ustavnom sudu, pa pogledate odluke o istoj stvari gdje se pojavljuju različita tumačenja. Ljudi su kreirali ustavna rješenja umjesto da štite postojeća. I kažu vi rušite BiH. Ne, ja rušim nakaradnost jer hoću da se poštuje BiH sa ustavom, dva entiteta i tri naroda - rekla je ona.