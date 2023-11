Ljubavna priča džetseterskog bošnjačkog para: Kako je Sebija postala dio porodice Izetbegović

Godinama je bračni par Izetbegović, Bakir i njegova hanuma Sebija, vedrio i oblačio po Bosni i Hercegovini, posebno po Sarajevu. Za sve su se pitali, od stranačkih odluka unutar Stranke demokratske akcije (SDA), do toga koga će liječiti na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu.

Dobro, Bakir je ipak morao pitati i glavu kuće – Sebiju.

Isprosio snahu

No, džetseterskog para u Bošnjaka, nakon decenija vladavine, zasitili su se skoro svi. Izuzmimo one koji su imali i imaju koristi od njih u vidu kojekakvih pozicija, plaća, obećanja, dugovanja...

Jeste li se ikad zapitali kako su se Bakir Izetbegović i njegova gospođa Sebija (djevojačko prezime Građević), inače Crnogorka, upoznali i kako je postala dio porodice Izetbegović?

Novinar i publicista Nedžad Latić o tome je pisao u svojoj knjizi „Sarajevski armagedon“.

- Navodno je Bakir sreo Sebiju u šetnji na korzu, valjda negdje od Titove ulice do današnje Ferhadije, i upitao da li bi napustila svoju drugaricu i prošetala s njim. Sebija je pristala i od tada se više nisu razdvajali u životu. Svemu tome Bakir je dodao sekvencu kako je Alija isprosio snahu - navodi Latić.

Dalje piše kako je to bilo tako dirljivo i emotivno da su se žene rasplakale.

- Ali Bakirovi drugovi poznaju Bakira dok je pio u “Olomanki” ili “Liscu”. Navodno se bio zaljubio u jednu djevojku koja ga je prevarila sa sinom čuvenog komunističkog direktora. Tad je bio razočaran i depresivan. Priče iza sarajevskih kanata su najpouzdanije. Sarajevske hanume su toliko visprene u ogovaranju da im je UDBA mogla pozavidjeti. Vrlo lucidno su razabirale tračeve. Haman da nisu htjele svašta ni o svakome tračati. Samo provjerena ekskluziva se mogla pričati iza kanata. Trebalo je zaslužiti pa biti predmetom jordamli sarajevskih hanuma u tračevima uz kahvu na avliji iza specijalno zahereženih kanata. One su odvajkada znale i pamtile da zidovi imaju uši - napisao je Latić.

Naveo je i da je jedan od ekskluzivnih tračeva bila i ženidba Halidinog (majka Bakira Izetbegovića) sina jedinca s “nakom nepoznatom Crnogorkom”.

- Pošto je zbog UDBA-e, to su hanume odlično znale, nad familijom Izetbegović bila fama tajnovitosti, sve ih je šokirala vijest da je Halida dobila snahu i da uopće nije oduševljena njome. I istraga je krenula... Saznalo se da je Bakir upoznao Sebiju dok je bio na vojnom odsustvu i da je u to vrijeme bio sklon opijanju. Sumnjivo im je bilo da im je kum bio Srbin, pa su se čak izvlačile crne slutnje da je Bakira „ulovila“ neka opaka Crnogorka dok je bio na vojnom odsustvu - istakao je Latić u dijelu knjige „Sarajevski armagedon“.

Dramatičan izbor

Kaže i kako im uopće „nije bilo zanimljivo da se Sebijina sestra udala za sina drugog uglednog muslimana Atifa Purivatre, Mirsada zvanog Miro“.

- Jer Purivatra je svakako bio komunista i takva familija im je i bastala. Od svega je tačno jedno: Bakirov punac jeste bio major JNA iz okoline Podgorice i, na nagovor Atifa Purivatre i Šefkije Čekića, pristupio je Armiji RBiH. Mediji su po ovom pitanju bili relativno korektni prema Aliji. Koliko god bili opaki njegovi kritizeri, nisu mu puno čeprkali po ovoj intimi - piše u „Sarajevskom armagedonu“.

Osvrnuo se Latić i na neistinite navode da je Alija ljubovao s nekoliko žena koji su, nažalost, preneseni i u „The New York Timesu“.

- Moje problematiziranje Sebije kao osobe, na ovakav način, ima za cilj problematiziranje izvorišta bošnjačke političke moći. Bože, ako smo nekad lomili koplja oko neke odluke ili političkog poteza, te se sekirali pri pomisli šta će na to reći neki intelektualac i utjecajan čovjek, zar da se danas koplja bošnjačke politike lome oko toga koga „gotivi“ Seka, i s čijom se suprugom ona druži?! Zar to nije brutalna banalizacija Alije personalno i njegove ideje generalno?! Zar to ne zaslužuje svako moguće seciranje i istraživanje? Zar Bošnjaci nisu pred dramatičnim izborom: demokratija ili dinastija?! Ili je sve već gotovo?! Jer je tronom novog Pijemonta bošnjaštva ovladala Crnogorka Sebija Seka Građević!

Ko je ona, zapravo, i kako i kojim tajnim putevima je došla u porodicu Izetbegović - završava Latić odlomak iz knjige „Sarajevski armagedon“.

Kad se saznalo da je Halidina snaha još kćerka oficira JNA, sarajevske hanume su zanijemjele. Tako je njen nam, kojeg je Halida-hanuma nosila zbog toga što potječe od vrlo ugledne porodice Repovac, bio srozan.