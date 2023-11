Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić otvoreno za "Avaz": Valjda bih do sada pao da sam na Skyu!

Ministarstvo sigurnosti BiH uradilo je sve što je u njegovoj nadležnosti da bh. državljani budu evakuirani iz Gaze. Sada je na potezu Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kako bi se utvrdilo kada će i ko će od njih stići u BiH. U ponedjeljak putujem u Egipat, ako do tada šef bh. diplomatije Elmedin Konaković ne riješi ovu situaciju, riješit ću je ja na licu mjesta.



Dokazati vezu

Kaže ovo u razgovoru za „Dnevni avaz“ Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH. Tvrdi da je stvar jasna kao dan, a to je da od 54 osobe njih samo 19 ima državljanstvo BiH.

- Svi ostali moraju proći sigurnosne provjere i dokazati vezu s BiH, na osnovu čega ih možemo primiti. To je svima jasno - tvrdi Nešić.

Kada je u pitanju sporazum s Frontexom, vjeruje da će se ta tačka naći na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH.

- Sve smo uradili da se dio priče u vezi s Frontexom završi i veoma je bitno da BiH bude dio evropske sigurnosti. Mi i jesmo dio, ali očigledno je da moramo da imamo sporazum s EU te da, osim prava i obaveza, imamo i jednu vrstu benefita od toga - ističe Nešić.

Migrantska kriza u BiH je pod kontrolom, naglašava Nešić i tvrdi da bh. smještajni kapaciteti nisu ni blizu da budu popunjeni.

- Ne očekujemo, s dolaskom hladnijeg vremena, da bi migrantska kriza mogla eskalirati. U ovom trenutku nemamo problem s migrantima koji ne možemo riješiti - kaže Nešić.

Javni poziv

Neizostavno pitanje su sigurnosne provjere koje je prošao kako bi dobio pristup tajnim podacima, s obzirom na navode pojedinaca da je dio nekih sumnjivih grupa.

- Ja nemam oraha u džepovima. Niti imam čega da se bojim, niti se bavim nedozvoljenim aktivnostima. Pozivam, evo, sve koji znaju za moje kriminalne radnje da me prijave. Spomenuli ste Sky, ako sam ja na Skyu, a svi padaju na Skyu, neka padne i Nešić. Mislite li da ja, da me ima na Skyu, do sada ne bih bio procesuiran? Osim toga, gdje je ta narkogrupa Nenada Nešića. Pa sve te narkogrupe padaju, ako sam ja dio te grupe, neka onda padne i moja, pa da završimo tu priču - navodi Nešić.

Osnažiti Graničnu policiju

Nešić smatra da je bh. granicu potrebno dodatno osnažiti kako bi se ojačala Granična policija. Svjestan je da nedostaje određeni broj policajaca.

- Raspisali smo novi konkurs za 150 policajaca. Osim toga, svjestan sam da fali ljudi u Graničnoj policiji, ali to nije rezultat rada aktuelnog rukovodstva Granične policije niti aktuelnog rukovodstva Ministarstva sigurnosti. To je nešto što smo zatekli kao zaostavštinu - kaže Nešić.

- Sastajem se sa svim ministrima unutrašnjih poslova EU, ako naši nemaju informacije o tome čime se ja bavim, valjda bi znale zemlje EU i njihove agencije. Valjda bi oni imali informacije da sam ja dio neke narkogrupe i da sam narkodiler - ističe.