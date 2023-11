Ekonomista Draško Aćimović za "Avaz": Nema para bez reformi!

Za brži put država zapadnog Balkana ka evropskim integracijama Evropska unija će izdvojiti šest milijardi eura. Ekonomski stručnjak i bivši bh. diplomata Draško Aćimović podsjeća da je to dio od ukupno 30 milijardi eura podrške reformama do 2027. godine.

Plan rasta podržava ubrzavanje reformi, ekonomske integracije s jedinstvenim tržištem EU, ali i one unutar regiona, koje podrazumijevaju jedinstveno tržište, slobodno kretanje roba, usluga, radnika.

Jasne preporuke

Time se, kaže Aćimović, vraćamo na regionalne inicijative poput Berlinskog procesa ili Otvorenog Balkana.

- Da bi koristila sredstva, Bosna i Hercegovina, na osnovu postojećih preporuka, mora pripremiti reformsku agendu i dostaviti je Evropskoj komisiji. Tako će se odlučivati hoćemo li dobiti sredstva koja do sada nismo dobivali. Ako nastavimo ovako, mi ćemo dobiti ono što smo dobivali i do sada - ništa - ističe Aćimović.

Kroz instrument pretpristupne pomoći - IPA 3, EU će izdvojiti 2,1 milijardu eura, a naš sagovornik skreće pažnju i na 16,2 milijarde eura podrške susjedima EU za međunarodni razvoj i saradnju.

Akcize i PDV

Međutim, kako koristimo sredstva koja dobijemo, vidjeli smo na primjeru pomoći EU za energetski siromašna domaćinstva, za koju je apliciralo više od 180.000 porodica u FBiH.

- To pokazuje da i EU želi ono što govorimo godinama, da pomoć mora biti ciljana, a ne namijenjena svima. To je pravi put, a ne populizam vezan za akcize i PDV, svi su znali da je to neostvarivo. Ovo što sada rade je ponižavanje ljudi koji moraju stajati u redovima. Njima treba pomoći oslobađanjem od plaćanja komunalnih usluga. Deset puta smo govorili da jednom penzioneru puno više znači kada ga oslobodite 50-70 KM mjesečnih računa, to je 15 posto njegove penzije - kaže Aćimović.

Najsiromašniji i najkorumpiraniji

Na pitanje zašto smo i dalje najsiromašnija država Evrope, uprkos milijardama suficita u budžetima, Aćimović ima jednostavan odgovor.

- Mi smo konstantno prvi ili drugi po korupciji i kriminalu u Evropi. Oni ukradu na čemu god mogu, od toaletnog papira, goriva i dnevnica, do stotina miliona na tenderima - kaže Aćimović.