Cenić objavila spisak kompanija koja su u vlasništvu ili pod kontrolom Dodika

Svetlana Cenić politička analitičarka je na X profilu (bivši Twitter) objavila spisak kompanija koja su, kako ona tvrdi, u vlasništvu ili pod kontrolom Milorada Dodika. Na spisku se nalazi 65 privatnih firmi, a izvorno su ga objavile Sjedinjene Američke Države, navela je.

Spisak firmi

Ovo je spisak firmi: „Kaldera“, „GP krajina“, „Grand trade“, „Red Box media“, „Eco Group“ (više pravnih lica povezanih sa Vicom Zeljkovićem), „Infiniti internacional group“, „Moja apoteka“, „Euphoria marketing“, „DL plakat“, „ATV televizija“ i radio 11, „Faktor Magazin“, BL – portal, „Infiniti ADS“, „EP mobile“, „Infinity Energy and ITSS“, „RK Boska“, „Delta Planet“, „Prointer“, “EVL doo” Elektronska videolutrija, „Senet“ d.o.o., „Sirius“, „Marković Invest“ – RM Laktaši, „Agrovoće“ , „Global liberti“, G and S CO MAX, „Agrodestil“, „Đedova rakija“, „Agape“ restoran 1, „Agape“ restoran 2, Restoran „Kaldrma“, „Bazeni laktaši“, Hotel San Laktaši te Igokea KK.